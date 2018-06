Két keréken régen és most - kiállítás nyílt a vásárhelyi Bessenyei-központban

Számos veterán bicaj ma is megállja a helyét, ezt bizonyította több, hiszen részt vettek a művelődési központtól Körtvélyesen át Mártélyig tartó kerékpártúrán.



A találkozót, kiállítást szervező Béres Benedek arról is szólt: gyűjtőtársaival az utóbbi években már kifejezetten a vásárhelyi kerékpárokra fókuszálnak, azokat kutatják. Ha kell, padlásokon keresik az eredeti alkatrészeket, dokumentumokat. Vagyis nemcsak a Vásárhelyen épített vagy gyártott kerékpárok tekinthetők meg, hanem a tárlókban és a tablókon az azokat készítő mesterek dokumentumai és fényképei is. Kiderül, a világítás mindig fontos volt: látható gyertyával, olajjal és karbidgázzal működő lámpaváltozat.



Az 1910-es évekből származó kerékpárját hozta el a kiállításra Juhász István. A századelőn Vásárhelyen az aradi származású Oracsek László nemcsak forgalmazott, készített is bicikliket. Gyakori volt, hogy műszerészek osztrák vagy német kerékpárvázakat vásároltak és azt szerelték fel, Oracsek azonban a vázat is maga csinálta. A kétkerekűeket kezdetben nagyon drágán „mérték", ezért keveseknek volt, és ha a családhoz egy bicikli került, az több generációt kiszolgált. A kerékpár-kiállítás június 15-éig tekinthető meg a BFMK-ban.