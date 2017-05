Két végén aszfalt, közepén föld - Lesz a forrás a hiányzó kilométerre?

Ráczné Csordás Ernesztina és kislánya, Eliána a kátyúk között. Az arra járó autós cikkcakkban közlekedik Erzsébeten. Fotó: Kovács Erika

– Majd talicskával maga után megyünk, hogy kitoljuk a kátyúkból! – ezt még a múlt hét elején mondta Turda Sándor, akivel Hódmezővásárhely-Erzsébeten találkoztunk. Akkor az Erzsébeti út állapotáról írtunk.Ő, valamint Baranya Gyula és Liska Pál javasolta, hogy nézzük már meg a településrész határában, jó pár évvel ezelőtt épült uniós utat is. A semmiből indul és a semmibe ér. Múlt pénteken megnéztük. Rögös út vezetett odáig. Tényleg majdnem szükség lett a talicskára. Kátyú kátyú hátán, aszfalt meg sehol. Még ott sem, ahol az alaposan szétlyuggatott uniós tábla áll. Onnan jó ötven méterre, a település végét jelző táblánál kezdődik az aszfalt.Annyit le tudtunk olvasni az uniós tábláról, hogy a pályázat kedvezményezettje Hódmezővásárhely önkormányzata, a beruházás célja pedig a mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése.– Itt, a Czirják dűlőben nem sok ház van, de a forgalom elég nagy – mondta Surinya Ernő, aki a kátyús út szomszédságában lakik. – Főleg mezőgazdasági szezonban. Akkor rengeteg nagygép jár el az uniós út felé. Azok csinálták a kátyúkat.Amikor jó tíz éve az uniós út készült, akkor alakították ki a Czirják dűlőben az útalapot, egészen Erzsébet határáig. De arra állítólag már nem volt pénz, hogy bitument rakjanak a tetejére. Az útalap meg nem bírja a terhelést. Már alig lehet kerékpárral is kikerülni a hatalmas lyukakat. Személykocsival meg szinte lehetetlen kijutni a település végét jelző tábláig.

Fotó: Kovács Erika

A dűlő mellett lakik Ráczné Csordás Ernesztina és családja. – Megmondom őszintén, én annak örültem, amikor kikátyúsodott az út. A gyerekeim egészségét féltem. Nézze meg, most itt megy egy autó. Lassan halad, mert kerülgeti a kátyúkat. Mégis mekkora port ver fel! Az egyik kisgyermekem asztmás, fullad. Amíg jó volt az útalap, addig nagyobb sebességgel közlekedett mindenki. Olyan porfelhő volt, hogy nem lehetett átlátni rajta.Az erzsébeti lakosok elmondták, nagyon szeretnék, ha jobb minőségű utakon közlekedhetnének. A dűlő aszfaltozására ígéretet többször kaptak, de még nem történt előrelépés.Végigmentünk az uniós úton. Sok gazda használja. A szakasz néhány kilométerrel arrébb véget ér. Jobbra, balra és előre is földút visz tovább. – Az Erzsébet határában lévő út uniós pályázatunk volt. Az önkormányzat eredeti célja az volt, hogy egy körgyűrűt építsen, hogy a nagygépek könnyebben érjék el a földjeiket – tudtuk meg Benkő Zsolt külterületekért felelős önkormányzati képviselőtől. – Az Unió azonban kicsit másképp gondolta. Erzsébet felől és Csomorkány felől is adott pénzt egy-egy szakasz elkészítésére, de a középső másfél kilométeres szakaszra nem. Az maradt földes. Van egy pályázatunk, amiből a hiányzó részt megépítenénk. Várjuk az elbírálását. Erzsébet belterületén, az uniós út felé vezető alap állapota valóban nagyon rossz. Az önkormányzat ezt saját forrásból építtette, még a 2000-es évek közepén. Azóta sem volt olyan pályázat, ami lehetővé tenné az alap javítását és aszfaltozását.

Benkő Zsoltot megkérdeztük arról is, hogy van az, hogy az uniós tábla az aszfalt nélküli részen áll. – A beruházás átadásakor még ott volt, ahol az aszfalt kezdődik. Hogy hogyan került át, nem tudjuk. Annyi bizonyos, öt-hat éve már nem is lenne szükséges, hogy kint legyen. A szabályok szerint öt évig kell táblának jeleznie a beruházást.