Kétmillióból kaptak játékot az ovisok - uniós pályázatból vásároltak fejlesztő játékokat Mindszenten

Maroslele volt a gesztor, Mindszent mellett még Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Mártély, Óföldeák és Székkutas vett részt konzorciumi partnerként a pályázatban.

Ennyi játékot még soha nem kaptak egyszerre a mindszenti ovisok. A képen az ajándék egy része látható. Mindenből egyet vettek elő az óvó nénik. Fotó: Kovács Erika

– Van itt szövőszék, de logikai játékok is, amiket az udvaron is lehet használni. Itt sorakoznak a társasjátékok, mesekönyvek, ábrázolás foglalkozásokhoz a filctolltól a festékig, ecsetig minden. Szivacslabdákat, gumilabdákat is kaptunk, építőjátékok is érkeztek az oviba. Biztosan örülnek a gyerekek a gongnak és a ritmushangszereknek is

– Szinte tele van itt körülöttünk a csoportszoba játékkal. Öröm látni a gyerekek boldogságát – mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere. Ez a „Gyermekeink a jövő" című Európai Uniós pályázatnak köszönhető.Mint megtudtuk,. A forrásból a következő 30 hónapban számos közösségi és gyermekprogramot valósítanak meg. A humán közszolgáltatásban dolgozók képzéseken vesznek részt. 30 hónapig gyermekpszichológus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyógytornász segítségét is díjmentesen lehet igénybe venni. A projekt emellett még számos más lehetőséget is nyújt a részt vevő településeknek.Ebből a forrásból kaptak a mindszenti óvodások is több mint 2 millió forintnyi játékot, fejlesztőeszközt. – Még mi is csak ismerkedünk a csomag tartalmával. Próbáltunk mindenből legalább egyet elővenni – mutatta Korom Éva Andrea, az óvoda vezetője a nagy mennyiségű játékot.– mondta az intézményvezető.A mindszenti óvodások játékosan tanulják meg a szelektív hulladékgyűjtést, ehhez most kaptak mini szelektív szigeteket. Terepasztalt is láttunk a csomagban. – Vannak mozgásfejlesztő játékok, sőt, kis közlekedési táblákat is kaptunk, amikkel felújítjuk az udvarunkon lévő KRESZ-pályát – sorolta a vezető óvónő.– Ilyen mennyiségű játékot még nem kaptunk, annak ellenére sem, hogy az önkormányzat minden évben kétszer, karácsonyra és gyermeknapra is biztosít forrást játékvásárlásra, amit ezúton is köszönünk, akárcsak a mostani ajándékot – tette hozzá Korom Éva Andrea.Mindszentnek két óvodája van. A játékokból mindkét intézmény kap.