Kétszeresére emelték a bérlakások díját

Kevesebbet fizetnek a művészlakásokban



Amint az várható volt, a műtermek rossz állapota miatt csökkentették a művészlakások bérleti díját. A múlt héten megírtuk: a 26 ezer 100 forintos bérleti díjat április 1-jétől 49 ezer 500-ra emelték, emiatt a bérlők nagyon felháborodtak. A műtermek ugyanis gyakorlatilag használhatatlanok. Most ezt az összeget visszamenőlegesen 24 ezer 200 forintra mérsékelték. Vagyis a közel 50 ezret egyszer sem kellett perkálni, és még a korábbinál is 2 ezerrel kevesebb lett a tarifa.

– Mióta itt élek, három éve, 15 ezer 950 forint bérleti díjat fizettem, április elsejétől 30 ezer 250-et, plusz még a közös költség 3 ezer forintja – panaszolta a számokat sorolva a Városház utca 2. szám alatti, 55 négyzetméteres önkormányzati bérlakásban élő Denczinger Ildikó . A gondozóként dolgozó nő elmondta: korábban féléves szerződéseket kötöttek vele, legutóbb esztendőset, de meglepve tapasztalta: még azon a héten megjelent, hogy a lakást meghirdették eladásra.Kérhetett volna lakbértámogatási segélyt – nem tette –, illetve azt mondták neki, vegye meg a lakást. Benne élőként és ha egy összegben fizet, akkor a 7,5 milliós vételár 40 százalékát elengedik. – Ez jól hangzik, de szerintem nem azok élnek bérlakásokban, akik tele vannak pénzzel – közölte.A belvárosban a Hódi Pál utcai ingatlanoknál olyan esetekről is hallottunk, hogy a megemelt bérleti díj miatt kiköltöztek a lakók. A Kossuth tér környékén egy 42 négyzetméteres lakás díja 12 ezer forintról 23 ezerre nőtt.Ez is majdnem 100 százalék. A nyugdíjas Klára néni is úgy tudta, a Kossuth tér 7. szám alatti házukban a városi bérlakások díjai – beleértve az övét is, 16-ról 31 ezerre – megduplázódtak, és mindet meghirdették eladásra. – Abban bízom, lakottan nem veszik meg. Egyébként nem rakhatnak ki, utánanéztem a törvényeknek, annak, milyen jogaim vannak – mondta Klára néni.A bérleti díjakkal kapcsolatban megkerestük a várost, megtudtuk: az emelések után is a piaci alattiak az árak. Vásárhelyen 550 önkormányzati bérlakás van, ebből 118 szociális a Dobó Katalin, a Bibó Lajos és a Janáky István utcán. A közgyűlés februárban döntött bérlakásai díjának emeléséről, hogy közelítsék a piaci viszonyokhoz. Ezért előtte a hivatal munkatársai felmérték a városban piaci alapon bérbe adott lakások havidíjait. Ezt figyelembe véve az önkormányzati lakások után fizetendő díjak még mindig mintegy 20-30 százalékkal kedvezőbbek – áll az önkormányzat válaszában.Az önkormányzati lakások havi díja elhelyezkedésüktől is függ. A belvárosban, az Árpád utcán lévő téglablokkos, 50 négyzetméteres 2 szobásért az emelés előtt 14 ezer 500 forintot fizetett a bérlő, a közgyűlési döntés után 27 ezer 500-at. Az ingatlanpiacon egy ilyen lakás havi 45–50 ezerért bérelhető. További példa: 2 szobás panelnek a Hódtóban vagy a Kaszap utcán a havi díja korábban 18 ezer 500 forint volt, most 30 ezer. A szociális bérlakások más "kalapba" tartoznak, a rászorulóknak havonta csak mintegy 2500 forinttal nőtt az összeg.