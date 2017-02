Kevés diák tanul szakmunkásnak

Érettségim van, és egy gépészszakmám – mondta Kőrösi Csaba tegnap a vásárhelyi Villeroy & Boch tanműhelyében. – Időközben rájöttem, hogy nem gépészként szeretnék dolgozni. Ezért jelentkeztem kerámia- és porcelánkészítő szakra. Ez a munka kreatívabb, és viszonylag jól fizet.– Nem voltam túl jó tanuló, ezért mentem szakmunkásképzőbe – erről már Berta Attila beszélt. – Ezt a szakot pedig azért választottam, mert így biztos lesz munkám az iskola után. Erre a gyár a garancia.– Mindkét fiatal a szintvizsgájára érkezett, kerámia teáskannát készítettek. Csongrád megyében 700 kilencedikes diák szakmai kompetenciáit mérik fel április végéig. A porcelángyári diákok nyitották a sort. A vizsga sikerességétől függ, köt-e velük a gyár tanulmányi szerződést.Ez juttatást, étkezési hozzájárulást, munkaruhát jelent, ami nagy segítség a családoknak – tudtuk meg Pál Judittól, a Villeroy & Boch Magyarország Kft. HR-vezetőjétől a megyei szintvizsgákkal kapcsolatos sajtótájékoztatón. – Végzés után pedig tanulóink 90 százaléka el is tud helyezkedni – tette hozzá.– Még mindig kevés a szakmunkástanuló Magyarországon – jelentette ki Kőkuti Attila, a szintvizsgákat szervező Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ipari alelnöke.– Az általános iskolát végzettek kétharmada gimnáziumban és szakközépiskolában tanul tovább. A szakgimnáziumokban pedig azok folytatják tanulmányaikat, akiket az előbbi helyekre nem vettek fel. Vonzóbbá kell tenni a szakképzést. Ehhez fontos lépés volt a szakmunkás-minimálbér megemelése. Időben kell kezdeni a pályaorientációt is. A pályaválasztási időszak ehhez nagyon rövid. Az lenne jó, ha minden iskolának lenne egy pályaorientációs munkatársa, akinek a szakmák megismertetése lenne a feladata, nemcsak a diákokkal, hanem a szüleikkel is. Annál inkább, mivel napjainkban a szakmák gyorsan változnak. A mai óvodások közül többeknek olyan szakmája lesz, ami ma még nem is létezik – magyarázta az alelnök. Nagy Norbert szakmai főigazgató-helyettes is úgy látja, kevés fiatal tanul szakmunkásnak.– A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum helyi, makói, szentesi és csongrádi iskoláiban összesen 4700 tanulónk van. Annyiban javult a helyzet, hogy többen vesznek részt a felnőttoktatásban. Sok diák ma is inkább úgy gondolja, gimnáziumba szeretne menni, mert az a menő. A szakmákról is sok esetben a régi beidegződések élnek. Pedig nagyon sok szakma ma már automatizált. Ehhez diákjaink a legkorszerűbb technológiát tanulják – mondta Nagy Norbert.