Kezd világosodni a Kertvárosban: van, ahol már február óta nem működik a közvilágítás

– A mi házunk előtt még mindig nem működik a közvilágítás. Ez botrány! – csattant fel Bali Emília Kodály utcai lakos Vásárhelyen. – Hiába panaszkodtunk, többször is jeleztük a szolgáltató felé a problémát, nem történt semmi. Ez egy elöregedő városrész, tekintettel kéne lenni az idősek igényeire. Reménykedtünk, hogy a legutóbbi cikk hatására javulni fog a helyzet, de ennek egyelőre jelét sem láthatjuk – folytatta Emília.Miközben Emíliával beszélgettünk, egy másik kertvárosi járókelő vetette közbe, hogy ők nem tapasztaltak ehhez hasonló problémát. – A Rudnay utca Hóvirág utcán túli szakaszán lakom, a mi házunk előtt rendesen működik a közvilágítás – kommentálta. Bő egy hónappal ezelőtt írtunk arról , hogy több kertvárosi utcában – Kodály, Rudnay, Kohán és Móricz – nem működik a közvilágítás február vége óta. Akkor a DÉMÁSZ azt nyilatkozta, hogy folyamatosan dolgoznak a város közvilágításának fejlesztésén és javításán.– A mi házunk mögött egy-két napja megint működik a közvilágítás – számolt be örömmel a fejleményekről Emília Rudnay utcai házuk portája előtt, akinek keresztneve azonos a Kodály utcán lakó asszonyéval. – Több hónapos huzavonába telt, mire ez megtörtént. Először ígérgettek, hogy majd ez vagy aza szolgáltató intézkedik. Most végre világos van éjszaka – mondta az asszony.Készülő írásunkhoz pénteken kerestük meg a DÉMÁSZ-t ismét. Kérdéseinkre a szolgáltató ígért is választ, de azt tegnap estig sem kaptuk meg. Amint megérkezik, közöljük.