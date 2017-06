Kiderült mi végzett a vásárhelyi árokban talált férfivel

Megírtuk:, egy vízelvezető árokban találták meg hétfőn reggel a 43 éves közmunkás, Kis-Molnár István holttestét. Testvére hozzátette: az is most derült ki, hogy gyermekkorától szívproblémákkal küzdött, ha kezelik, gyógyszereket szed, talán elkerülhető lett volna a korai tragédia.A család hétfőn azt mesélte: István kerékpárja eltűnt. Azóta meglett, egy bolt mögött találták meg – ezt is József újságolta, viszont kíváncsi lenne a térfigyelő kamerák felvételeire, hogy ki vitte oda.A szerény anyagi körülmények között élő családnak, hogy István megkaphassa a megfelelő végtisztességet, segít a vásárhelyi önkormányzat. 110 ezer forintos temetési segélyt kapnak, valamint rendkívüli segélyként 15 ezer forint is érkezik majd a számlájukra – mondta el ifj. Kis-Molnár József.