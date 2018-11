Kikapcsolja, pihenteti a futás: a vásárhelyi Szöllősi Róbert második lett a 24 órás bajnokságon

A dobogón jobbról. A Sparthatlont is szeretné teljesíteni Szöllősi Róbert.

Fotó: Ironteam Szabadidő és Tömegsport Egyesület

– A közelmúltban vettem részt a 24 órás futás országos bajnokságán Velencén, ahol abszolútban, vagyis összetettben a második helyen végeztem, míg korcsoportomban, az 55 pluszosok között első lettem – újságolta az 56 éves vásárhelyi ultrafutó, Szöllősi Róbert.Szereti és keresi a kihívásokat, a bakancslistáról már csak az Athén és Spárta közötti 246 kilométeres verseny hiányzik. A bajnokságon az egy nap alatt megtett, egyéni csúcsot jelentő 214,8 kilométerrel mindössze 1,2 kilométerrel maradt el a Spartathlon-indulást jelentő A-szintjétől, de a legalább 180 kilométert teljesített és nevezett sportolók sorsoláson vesznek részt. – Az ideiről lemaradtam, de remélem, jövő szeptemberben ott lehetek a Spartathlon rajtjánál, és kipróbálhatom magam a görög hegyeken keresztülvezető útvonalon – mondtaRóbert.– Velencén az első 12 órában rendben ment minden, nagyon jól haladtam, de akkor megfájdult a bokám, ami kitartott a verseny végéig. Az utolsó órák, kilométerek nagyon nehezek, nyűgösek voltak. Az elért helyezéssel, eredménnyel elégedett vagyok, nem számítottam arra, hogy 60-hoz közel majdnem 215 kilométert futok. Nagyon örülök az éremnek – jelentette ki Szöllősi Róbert. Átlagban heti 150 kilométerrel készül a megmérettetésekre, olykor kevesebb vagy több az edzésadagja. – Rengeteget kell futni ahhoz, hogy a versenyeken jól menjen – közölte. Elmondta még: a 24 órás viadalon segítője Varga Balázs volt, Faragó Kata masszírozásai is sokat jelentenek frissességben, regenerálódásban, a nyugodt családi hátteret pedig felesége, Adrienn biztosítja.A Csomiépnél dolgozó Szöllősi Róberttel tavaly októberben már megismerkedhettek olvasóink. Akkor mesélte el, hogy 27 év kihagyás után – aktív korában atletizált – kezdett újra sportolni, ennek már 7 éve. Nem bánta meg, teljesen megváltozott az élete: a múlté lett a lustaság, a televízió előtti tespedés és a barátokkal elfogyasztott pár pohár ital. De a legfontosabb hozadék az volt, hogy leszokott a dohányzásról és egészségesebb lett.– Valóban, már csak a Spartathlon hiányzik. Amennyiben jövőre indulhatnék és teljesíthetném a távot, valószínűleg – ha az egészségem is engedi – akkor sem hagynám abba. Mert engem a futás kikapcsol, és lehet, hogy furcsán hangzik, pihentet is – mondta zárásként Szöllősi Róbert.