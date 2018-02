Kiköltözött az első lakó a Csengettyű közből

Kiürítette az első család a Csengettyű közben található panellakását, Hódmezővásárhelyen. Elmondásuk szerint egy kertes házba költöznek a Minőségi Otthoncsere Programnak köszönhetően. A kezdeményezés lényege, hogy az önkormányzat piaci áron megveszi a lakásokat azoktól, akik nagyobb házba szeretnének költözni. Az új ház vagy lakás megvásárlásához pedig vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak a pályázók, így akár 12 millió forinttal is tudnak gazdálkodni.



- A Csengettyű közben 210 lakás van, 7 lépcsőház és 210 lakás. 80-90 lakó jelezte, hogy élne a minőségi otthoncserével. Januárban kiírtuk a pályázatot, már 37-en jelezték, hogy találtak más ingatlant, szeretnék a Csengettyű közi otthonukat lecserélni kertes házra – mondta Antal István, a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati irodájának vezetője.



A nyolcadik emeleti lakásban a városháza munkatársai leolvasták és dokumentálták a mérőórák állását, majd a kulcsot is átvették. Antal István elmondta: a Hódtó utcai panelhoz hasonlóan itt is elavult az elektromos vezetékrendszer.



- A Csengettyű köziek is jelezték, amikor megkeresték az önkormányzatot, hogy esetlegesen az elektromos hálózatot is fel kellene újítani. Egy lakás újravezetékelése szakemberek szerint legalább 300 ezer forintba kerül – fejtette ki Antal István. A Minőségi Otthoncsere programot azonban elsősorban azért hozták létre, hogy lehetőséget biztosítsanak a lakóknak, hogy egy kényelmesebb, nagyobb kertes házba tudjanak költözni.