Kilátó épülhet a kopáncsi körhíd közepére

Az ország legnagyobb körhídja lesz



Mint korábban megírtuk, a beruházó NIF szerint a bányató és a vasút miatt van szükség a Kopáncsnál tervezett hatalmas körhídra. Az országban csak Budaörsön van hasonló, de a kopáncsi annál is nagyobb lesz.

Ezen a látványterven még nem szerepel a kilátó, amely a körhíd közepén emelkedne a magasba.

– Eddig a kilencedik emelet volt a legmagasabb pont, ahol jártam – mondta Tolnai Imréné , akivel a vásárhelyi sétálóutcán találkoztunk. – Anyukám az egyik tízemeletesben lakott. Szép volt a kilátás. Szerettem nézelődni az erkélyről. Fentről teljesen másképp fest a város.– Még a körhíd építését sem láttam, mert nem járunk arra. Állítólag jól néz majd ki. Ha lenne ott egy kilátó is, egyszer biztos megnézném! – mondta Tolnai Imréné.A vásárhelyi testület a pénteki ülésén határozott úgy – erről vidéki kiadásunkban beszámoltunk –, hogy megvalósíthatósági tanulmányt készíttet egy kilátóra. Az építmény az északi elkerülő út csomópontjában, a kopáncsi körhíd közepén épülne meg. Ez lenne a város „kapuja". Körülbelül olyan magas lenne, mint a víztorony. Fentről be lehetne látni a környéket. A megvalósíthatósági tanulmánnyal együtt látványterv is készül. Kidolgozzák azt is, hogyan lehetne a kilátót megközelíteni.Elővettük a körhíd látványtervét, amit decemberben már közöltünk lapunkban. Számunkra nem egyértelmű, hogyan helyeznék el a kilátót a körhíd közepén, amikor éppen a körhíd alatt fut a kétszer kétsávos 47-es, a sávokat pedig csak egy keskeny zöld terület választja el. A kilátóval kapcsolatban kerestük az önkormányzatot, de azt a választ kaptuk: egyelőre annyi információ nyilvános az elképzelésről, amennyi a képviselő- testületi előterjesztésben szerepel.– Nyolc éve költöztem Budapestről Hódmezővásárhelyre. Ide nősültem. Nagyon megszerettem a várost, de nagyon sík – mondta Gyurits Árpád – Jó ötlet lenne egy kilátó. Akár a város jelképévé is válhatna. Egyszer a városháza tornyából már megszemléltem a környéket. A feleségem tanár, és az egyik osztályával jártak ott. Én is velük tartottam. Meseszép volt fentről Vásárhely.– Szerintem felesleges a körhídhoz egy kilátó – ez már Szabó Dávid véleménye. – Volna itt mire költeni. Például fejleszteni kellene a belvárost. Vagy rendbe tenni a Kása- erdőt, mert most igencsak elhanyagolt. Ki lehetne ott alakítani egy tanösvényt is.

– Biztosan rengeteg pénzbe kerülne egy ilyen építmény – tette hozzá a barátja, Bedő Gábor. – Nem hinném, hogy pont oda, a körforgalomba szükség van egy látványelemre. A benzingőzben, a járművek hangzavarában nem hinném, hogy a turizmusnak helye van!A Sléger házaspár viszont jó ötletnek tartja a kilátót.– Állítólag a víztoronyból is nagyon szépen mutat a város. De oda csak évente egyszer lehet felmenni. Nekünk még nem sikerült, mert soha nem volt jó az időpont. Családi kirándulásnak is jó lenne, mivel nincs messze. Hogy mennyibe kerülne, nem érdekel, biztos pályázati pénzből létesítenék. Másra is elmegy a pénz, ez legalább élményt nyújtana mindenkinek, a helyieknek és a messziről jövőknek is – vélte Sléger Zoltán . Felesége hozzátette, reméli, ha a kilátó tényleg megépül, gondolnak majd a babakocsis családokra és az idősekre is, és lesz benne lift.