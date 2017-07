Kilométereket árverezett a vásárhelyi ultrafutó, 187 ezer forint gyűlt össze

Teljesítette július 15-én szombaton a 111 kilométeres Ultra Tisza-tó (UTT) futóversenyt a hódmezővásárhelyi ultrafutó, Kiss „Csicsó" Attila. A sportolót a táv teljesítése mellett egy jótékonysági cél is segítette, mivel a lefutott kilométereket el is árverezte. A szakaszonként befolyt 1 ezer forinttal pedig az éhező szegedi gyerekeket támogató Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány mindennapos munkáját segítette.

A futó nem először segítette a szegedi alapítványt: két évvel ezelőtt a Balatont futotta körbe egy versenyen, akkor is felajánlotta árverésre a teljesített távot, de más úton is segíti a szervezetet. Az Ultra Tisza-tó elnevezésű megmérettetést július 15-én rendezték meg. A teljes versenyt 16 óra alatt kellett teljesítenie az indulóknak, így a hódmezővásárhelyi fiatalembernek is, aki végül 15 óra 23 perces idővel zárta az UTT-t.

Az akció olyan jól sikerült, hogy a tervezettnél jóval több 187 ezer forint érkezett a jótékonysági szervezet számlájára. Volt olyan lelkes adakozó is, aki egyben átutalta a 111 kilométert érő 111 ezer forintot. Az adományt az alapítvány teljes egészében az éhező szegedi gyermekek étkeztetésére fordítja.

Több ezer adag étel nap mint nap



A szervezet naponta több mint 50 fiatalnak biztosít ingyen ebédet, emellett több szemléletformáló programot és időszakos ételosztást szervez. Az általuk üzemeltetett népkonyhán több ezer adag ételt osztanak ki nap, mint nap.