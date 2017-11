Kilőnék a rendeletből a vadászok a joghézagot - Vásárhelyen találkoztak öt megye vadászati vezetői

– Az autópálya nem lakott terület, nem minősül vadászterületnek sem. Viszont előfordult már több alkalommal, hogy vad tévedt oda, és balesetet okozott. Felmerül a kérdés, hogyan lehet onnan legitim módon eltávolítani egy ilyen állatot.

Anomáliák és joggyakorlat a vadászati igazgatást érintően címmel rendezett tanácskozást a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Földművelési Osztálya. A szakmai programra Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyei vadászati vezetőket hívtak meg. A rendezvényt Juhász Tünde kormánymegbízott nyitotta meg. Hangsúlyozta, a konferenciát az együttgondolkodás, a párbeszéd jegyében szervezték.A tanácskozás egyik vitaindító előadását Szél István, a vásárhelyi járási hivatal vadászati szakügyintézője tartotta a kárt okozó állatok elejtésének engedélyeztetéséről. A fegyverekről és lőszerekről szóló kormányrendeletben lévő joghézagról is beszélt.Bár a rendőrségi törvény egyik paragrafusa részben rendezi ezt a kérdést, úgy gondoljuk, mindenki megnyugtatására szolgálna, ha az említett joghézag, illetve a vadászterületen lévő, kárt okozó állatok elejtésének kérdését is szabályoznák – hangsúlyozta Szél István.A „dúvadgyérítés" is szóba került a konferencián. A vadászatra jogosultak kötelezettsége, hogy a vadgazdálkodási szempontból kártékony fajok egyedszámát csökkentsék, illetve elszámoljanak erről a vadászati hatóság felé.A konferencián részt vett Gémes László, az Országos Magyar Vadászkamara Csongrád Megyei Területi Szervezetének frissen megválasztott elnöke is.– Szeretném, ha a vadászati résztvevők – a vadászati joggal rendelkezők, a hatóság, a tájegységi fővadász és a kamara – között az eddiginél is szorosabb együttműködés alakulna ki – mondta.