Kipróbálhatták a pincérkedést, bepillantást nyertek a sminkes munkájába: szakmákkal ismerkedtek a Liszt-iskola diákjai

– Pályaválasztási napunkon a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum középiskolái, a Corvin, az Eötvös, a Kalmár és a Gregus Máté szakgimnáziumok mutatkoztak be a továbbtanuló diákoknak. Szegedről pedig a Vedres István Építőipari Szakgimnáziummal, a Radnóti-gimnáziummal és a Premier Művészeti Szakgimnáziummal ismerkedhettek tanulóink – tudtuk meg Tóth Emőke igazgatóhelyettestől. – Iskolánk ének-zene tagozatos. Bár szinte minden nyolcadikos évfolyamról van olyan diákunk, aki a zenei pályát választja, nem ez a jellemző. Ugyanúgy, mint más iskolákból, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban folytatják tanulmányaikat – tette hozzá.Tóth Emőke elmondta, előző nap szülői értekezleten is bemutatkoztak a szakiskolák. – Ma kereskedelmi, vendéglátós, mezőgazdasági, építőipari szakmákkal is ismerkedhetnek a diákok. Reméljük, a sokszínűség segíti a pályaválasztásukat – mondta az igazgatóhelyettes.