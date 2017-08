Kis Párduc Próbán vettek részt az íjászok

– Mohácstól Tatabányáig és Törökszentmiklósig sok helyről érkeztek Mindszentre íjászok. Mintegy hatvanan vagyunk versenyben – mondta Bálint Csaba, a Mindszenti Íjászok Baráti Körének elnöke, aki elárulta, miért lett kis párduc a mindszenti forduló neve.– Pécelen 9 évvel ezelőtt indították útjára a Nagy Párduc Próbát. Mi, íjászok általában 30 méterre lévő célra lövünk. Ott azonban 50 és 240 méter közötti célpontok vártak ránk. Nagyon megtetszett, mert nemcsak lőttünk, hanem láttuk szállni is a nyílvesszőt a nagyobb távolság miatt. Csakhogy ez a verseny évente egyszer volt. Nehéz volt kivárni az újabb megmérettetést. Ezért ötlöttük ki a kistestvérét, a kis párducot. A mi versenyünkön 50 és 120 méter között vannak a célpontok – magyarázta a Mindszenti Íjászok Baráti Körének elnöke.Bálint Csaba elmondta, ez a Kárpát-medencei Hadjárat 4. fordulója, amelynek év végén összesítik az eredményeit.– Az íjászat nem túl drága sport. Én régebben horgásztam, az többe került. Nem kell túlzottan erősnek sem lenni. Ezért egyre több hölgy is megkedveli ezt a sportot. Megmozgatja a hátizmokat, fejleszti a koncentrációt, segít levezetni a stresszt, fegyelemre tanít. De ami ennél is fontosabb, olyanok vagyunk, mint egy család. Az íjászok nagyon összetartóak. Ez a sport a barátságról is szól – mondta Bálint Csaba.Az íjászok 50 és 120 méter közötti célpontokra lőttek Mindszenten. Fotó: Kovács Erika