Kiss-Rigó László búcsúztatta Almási Istvánt - Orbán Viktor miniszerelnök is részt vett a szertartáson

A temetésen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz – erősítette meg információnkat a városháza.



A városvezetőre emlékező beszédét Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a gyászmise során mondja el.

Pénteken 6 órától 13.30-ig lezárják a Szabadság tér Rárósi út és Szent István tér közötti területét. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, pénteken 6 óráig vigyék el az ott lévő parkolókból járműveiket. Lezárják 9 órától 13.30-ig a Vöröskereszt utca 47-es főút és Szabadság tér közötti szakaszát is. Forgalomlassításra lehet számítani 11.30-tól 13 óra 30 percig a Szent István tér Kutasi út és Jókai utca közötti szakaszán, a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű teherautókat és a mezőgazdasági járműveket elterelik. Az Észak utca a Kincses temető bejáratától a temető végéig egyirányú lesz 10-től 15 óráig, valamint a Damjanich utcában „Megállni tilos" táblát helyeznek ki a Jókai utcától az Orgona utcáig, a páratlan oldalon.



A Szent István tér környékén parkolni lehet majd a Dáni utcában, a Mózes utcában és a Szabadság téren, a Völgy utcában és a Vöröskereszt utcában, valamint a piac parkolóiban. A várakozás ingyenes. A Kincses temetőnél parkolni lehet majd a Jókai utca mindkét oldalán a Gácsi László utcáig, valamint az Észak utcában a Kincses temető oldalánál.

A megyéspüspök beszédében elmondta, Isten és ember írásos vetülete azt állítja elénk, Isten az egész emberiséget úgy kezeli, hogy szolidaritás létezik a tagok között. - Szolidaritásból vagyunk most is itt, István testvérünk halálának alkalmából, szeretet és hála, amit érzünk. Almási István polgármester urat a hűség, a lojalitás és a kötelességteljesítés jellemezte. Ezek nem a levegőbe lógtak, konkrét értékekhez kötődtek, családhoz, feladathoz, nemzethez, hazához. Tanúi vagyunk annak, hogy polarizáció történik, nem a gazgadság vagy a szegénység, nem a bal vagy a jobb oldal iránt, hanem a gyökértelen, identitást vesztett, uniformizált, érték semlességet valló tömeg alakuljon ki, a másik pólus pedig identitásban gazdag, gyökereit ismerő, valódi értékeit ismerő közösségé nemesedjen a társadalom. Polgármester úr minden intézkedése, baráti körben és hivatalban egyaránt azt eredményezte, hogy az a város, amely fölött ő felelősséget és kötelességet gyakorolt, azt elsősorban ez a közösség jellemzi, ezért vagyunk hálásak mindannyian - fogalmazott Kiss-Rigó László.- A gyászolók felállnak, kezdetét veszi a gyászmise, amelyet Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye megyéspüspöke celebrál.- Megérkezett Orbán Viktor miniszterelnök, és Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, akik egy-egy szál fehér rózsát helyeztek el Almási István koporsójónál, majd részvétüket fejezték ki a gyászoló családnak.Farkas Éva Erzsébet, Makó első embere is megérkezett a szertartásra, ahogy Kertész Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója isvalamint Harkai István, vásárhelyi rendőrkapitány, és Juhász Tünde, Csongrád megyei kormánymegbízott is.- Piros Attila, az új Csongrád megyei rendőr-főkapitány, valamint Árva László, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium igazgatója is megérkezett a gyászmisére.- Az önkormányzat képviseletében megérkezett a polgármesteri jogköröket az időközi választásig gyakorló Hegedűs Zoltán, valamint Kószó Péter alpolgármester is, de Szirbik Imre, Szentes polgármestere is feltűnt a gyászolók között. Szenti Tibor, vásárhelyi néprajzkutató is lerója tiszteletét. Folyamatosan jönnek az emberek a Szent István király-templomba.- Közel egy óra múlva kezdődik a gyászszertartás, amelyre folyamatosan érkeznek az emberek, a gyászolók egy szál fehér rózsával emlékeznek meg Almási Istvánról. Egy idős házaspár vörös rózsát hozva búcsúzott el a polgármestertől. Megérkezett Lukács János, leköszönt megyei rendőrfőkapitány is, aki családjával teszi tiszteletét. A polgármester múlt hétfőn hunyt el. A gyászolók 9 órától a Szent István király- templomban róhatják le tiszteletüket, a gyászmise 12 órakor kezdődik, Almási Istvánt 13.30-kor a Kincses temetőben helyezik örök nyugalomra.