Kivágott fák, por a csatornázás nyomán - holdbéli tájról beszélnek Székkutason

– Nem erre számítottunk – foglalta össze Sápi-Nagy Ernőné, amikor a székkutasi Kölcsey utca csatornázásáról beszélt. – Egyszer csak megjelentek a munkások, és a négy tujafát kivágták a házam előtt. Sajnáltam, mert már árnyékoltak, és a port is fogták valamennyire. Most sivatag az egész utca, az itt eljáró autók és motorosok verik a port.

Sápi-Nagy Ernőné unokáit félti a keskeny padka miatt. Fotó: Máté Gergely

Az utcában lakók elégedetlenek a munkálatok miatt kialakult körülményekkel. – A járda mellett kiásták azt az árkot is, amire nem értettük, hogy mi szükség van, hiszen az út túloldalán is van egy árok. Annyira keskeny lesz így lassan az úttest, hogy nem fog elférni két autó egymás mellett. A járda mellett pedig közvetlenül az árok van. Ha így marad mondjuk télig, bárki beleeshet. Az unokáim is a járdán szoktak közlekedni, féltem, hogy bajuk esik – magyarázta az asszony, aki az árkokba szánt csövektől alig tud a járdán menni, így a kerítésbe kapaszkodva közelíti meg portáját.– Jeleztük a problémát az önkormányzatnál, mire a polgármester kijött múlt hét kedden. Itt megígérte nekünk, hogy be fogják temetni az árkot, amit tényleg elkezdtek egy héttel később, de látszik, hogy vannak még lyukak – írta le a csatornázás jelenlegi állását Sápi-Nagy Ernőné.

– Az önkormányzat elve, hogy minden kivágott fa helyett kettőt ültetünk. Egy olyan helyen, ahol még nem volt árok, a belvízelvezető csatorna kialakítása ezzel jár – mondta Szél István, Székkutas polgármestere. – A helyiek türelmét kértük a munkálatokkal kapcsolatban, a kivitelező szeptember elejére ígérte, hogy végez – jelentette ki. – A község önkormányzata a munka közben is reagál a lakók panaszaira, ennek eredményeként a nyílt medret is burkolják. Eddig a bejárók, a fák, valamint a járdák melletti keskeny padka kapcsán érkezett hozzánk bejelentés – számolt be Szél.