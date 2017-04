Kocsmázás közben vesztek össze, késelés lett a vége

A vádirat szerint a vádlottak egyike 2015. december 22- én a késő esti órákban egy társaság tagjaként szórakozott egy hódmezővásárhelyi szórakozóhelyen. Valamivel éjfél előtt érkezett meg a kávézóba a másik vádlott is és valamennyien szeszesitalt fogyasztottak. Az este folyamán, de már éjfélt követően szóváltás alakult ki a két vádlott között, melyet az utcán is folytattak. Ekkor a nagyobb társasággal helyszínen tartózkodó vádlott megunva a vitatkozást és a szidalmazásokat, távozni kívánt, de a másik vádlott utána lépett és tovább szidalmazta, fenyegette őt. Erre válaszul a távozni szándékozó férfi pofon ütötte a másikat, aki közölte, hogy megszurkálja őt. Elővette a zsebéből a nyitott bicskáját, de még mielőtt szúrni tudott volna, újabb ütéseket kapott, hasba is rúgták.Erre válaszul három alkalommal gyors, félköríves, irányított mozdulatokkal hason szúrta a másik férfit. A bicska pengéje áthatolt a hideg miatt viselt több réteg ruházaton és vastag télikabáton is, valamint a seb vérezni kezdett. Ezt észlelve a megszúrt férfi társaságában tartózkodók a vádlottakat szétválasztották, majd a sérülés miatt az orvosi ügyeletre mentek, illetőleg bejelentést tettek a rendőrségen.



A szurkáló vádlott a rendőri intézkedés során megpróbálta elrejteni a kést, amely azonban nem járt sikerrel. A megszúrt férfi három, külön-külön és együttesen is 8 napon belül gyógyuló szúrt sérülést szenvedett el, mellyel összefüggésben azonban megállapítható, hogy súlyosabb sérülés, illetőleg a halála az általa viselt vastag téli ruházat miatt, másrészt amiatt maradt el, hogy a támadást folyamatosan mozogva próbálta elhárítani.



A szurkáló férfinak sérülése nem keletkezett. A Csongrád Megyei Főügyészség a másik felet megszúró férfit emberölés bűntettének kísérletével, míg az őt megütő vádlottat garázdaság vétségével vádolja. A vádlottak bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog határozni.