Kocsmázás után ásóval verte össze az ágyban fekvő tulajt, rendőrt hívott majd elbiciklizett

A vádirat szerint a vádlott több éve szívességi lakáshasználóként lakott a 60 év feletti férfinél Hódmezővásárhelyen. A nő 2017 júniusában a város különböző kocsmáiban italozott, majd éjjel ért haza és a konyhában főzni kezdett. Az éjszakai főzés miatt a sértett és a vádlott között szóváltás alakult ki, melynek során a sértett is megütötte a vádlottat, amire a nő az udvarra ment és magához vette a falhoz támasztott ásót. Amikor a házba visszament, a sértett már visszafeküdt az ágyába, majd a vádlott odalépett és az ásóval, annak élével a sértettet néhány perc alatt legalább 12 alkalommal fejen, illetőleg felsőtesten ütötte . A sértett a hirtelen támadással szemben védekezni próbált, oldalra fordult, illetőleg kezével próbálta az ütéseket elhárítani és a fejét megvédeni. A vádlott észlelte, hogy a bántalmazások miatt a sértett erősen vérezni kezdett ezért abbahagyta a verést és felhívta a rendőröket, majd kerékpárjával eltávozott. A helyszínre kiérkező rendőrök észlelve a sértett állapotát hozzá mentőt hívtak, míg vádlottat a rendőröknek másnap délben sikerült Hódmezővásárhelyen elfogniuk.A sértettet kórházba szállították és 8 napon keresztül gyógykezelésben részesült. A vádlott bántalmazása következtében a sértett felsőtestén, illetőleg fején többszörös vágott sérüléseket szenvedett el, arccsontja is eltörött, valamint koponyaűri vérzése is keletkezett többek között. A mentő kiérkezésekor a sértett közvetett életveszélyes állapotban volt.A főügyészség a vádlottat emberölés bűntettének kísérletével vádolja. A vádemeléskor előzetes letartóztatásban levő vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.