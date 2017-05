Koncentrálni is megtanít a ló - lovasterápiás verseny volt Hódmezővásárhelyen

– Tulajdonképpen nem is mi, emberek vagyunk a terapeuták, hanem a ló. Mi inkább az asszisztensek vagyunk ebben a kapcsolatban – mondta Kissné Hatvani Erika lovasterapeuta, gyógypedagógus.



Hódmezővásárhelyen 17. alkalommal rendezte meg az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítványa és a Dél-Alföldi Lovasudvar az Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivált. Sajátos nevelési igényű gyerekek mutatták be gyakorlataikat lóháton ülve.



– Sokszínű a sajátos nevelési igényű gyerekek köre, akik ide eljöttek. Vannak mozgásukban korlátozott fiatalok, értelmileg sérültek, autisták, figyelemzavaros gyerekek, hogy néhány példát említsek. Olyan bizalmi kapcsolatuk alakul ki a terápia során a lóval, ami sok gátat áttör.



Ezért mondom, hogy igazából a lovak a terapeuták. 1991 óta foglalkozom lovasterápiával. Talán az egyik legnagyobb eredményként azt tudom megemlíteni, amikor egy nem beszélő autista gyereknek például így eredt meg a nyelve. Azt hiszem, ez jól jelzi, mire is képes a lovasterápia – magyarázta a gyógypedagógus.



Mohai Gabriella hódmezővásárhelyi édesanya 14 éves gyermeke, Olívia is részt vett a versenyen. A nagylánynak

a figyelmével vannak gondok.



– Nagyon könnyű elvonni a figyelmét. Elég, ha leesik a padról egy ceruza, már az

kizökkenti, és elveszíti a fonalat. Amióta lovagolni jár, sokat változott. Olívia nagyon megszerette a lovaglást, a lovakat. Ez nagyon jó dolog az éle tünkben – mondta lapunknak.