Konzultáció a könyvtárról

Szóba került az OTP és az ótemplom közötti rész, illetve a lebontott társasház telke a Zrínyi utcán. Olyan kérdések is lesznek, mint például kell-e Vásárhelyen új könyvtár, milyen funkciókat töltsön be, milyen szolgáltatásokat nyújtson. Kíváncsi a város arra is, milyenek a helyiek könyvtárlátogatási szokásai. A konzultáció főként interneten zajlik majd. A kérdőív megtalálható lesz a város honlapján, az önkormányzat Facebook-oldalán, míg papírformátumban a Németh László Városi Könyvtárban és a polgármesteri hivatal portáján kérhető.