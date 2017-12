Kórházba került a gazdájuk, magukra maradtak az állatok

Fejes Imre, az önkormányzati állatmenhely vezetője egymás után hozta ki az udvarról az állatokat.

Fotó: Imre Péter

– A férjem értesítette az önkormányzat lakosságszolgálati irodáját a magukra maradt állatokról, a két kutyáról és egy libáról. Etettük őket a kerítésen keresztül, de hosszú távon nem tudunk róluk gondoskodni – mondta a vásárhelyi Juhász Gáborné Szomszédjuk, a Dél utca egyik kertes házában élő 70 éves Rózsika néni kórházba került, a szegedi traumatológiára. A fia Kanadában él, a városban nincs rokona, aki gondozhatta volna a két kis testű, 10 évnél idősebb kutyust, Bogyit és Mogyit, valamint Emmát, a 3 éves libát. Több hete magukra maradtak, az ebek már a szomszéd kerítését is szétszedték.Pénteken a szakemberek hatósági, vagyis rendőrségi felügyelet mellett mentek be az ingatlanba. Fejes Imre, az önkormányzati ebrendészeti telep vezetője először a palotapincsi Mogyit hozta ki, békésen tűrte az akciót. A másik kutya, a leginkább tacskóra hajazó Bogyi a kert végéből ugatott, az ő befogásához már altató-nyugtató lövedék is kellett.– Jó fej a liba! – jegyezte meg Fejes Imre , aki ölben hozta ki a procedúrát békésen, barátságosan tűrő 20 kilós jószágot. Pedig a szomszédok úgy „harangozták be", nehéz eset lesz, csíp, mar, Emma az igazi házőrző. A libát – aki egy évig, amíg ki nem derült, hogy tojó, fiúnevet viselt – Rózsika néni nem a fazékba szánta, házi kedvenc volt.

A kutyák az ebrendészeti telephely karanténjában megkapják a szükséges oltásokat, és féregtelenítik is őket, majd a kishomoki állatmenhelyre, állatotthonba kerülnek Zagyi Imréhez. A libát tanyán helyezik el, jó körülmények között. Amikor a néni hazajön a kórházból, visszakerülnek hozzá a Dél utcára. – A város fontosnak tartja az állatvédelmet, ezért is köszönjük a szomszédoknak, hogy szóltak az esetről – mondta a jelen lévő Kószó Péter alpolgármester.Az önkormányzat munkatársai az akció végén kicserélték a kapuzárat. Antal István, a lakosságszolgálati iroda vezetője elmondta: felhívták telefonon a traumatológiát, megnyugtatták Rózsika nénit, hogy kedvenc állatai biztonságban vannak, az új kulcsokat pedig hétfőn juttatják el neki.