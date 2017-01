Koripálya lett a mártélyi holtágból

– Gyakran járunk ide Mártélyra, hiszen itt élünk a szomszédban, Hódmezővásárhelyen. De én még soha életemben nem láttam ennyire befagyva a Tiszát, mint most! – csodálkozott rá a tájra Csernák Edéné . Az asszony a családjával kirándult szombat délután Mártélyra. – Gyönyörű látvány! Talán ez a tél egyetlen szépsége, mert a fűtési költség miatt nem szeretem a hideget! – tette hozzá.– Nemrég Erdélyben jártunk, a Gyilkos-tónál. Ott ugyanez a látvány fogadott. A mártélyi holtág is csodaszép ebben a farkasordító hidegben – mondta Szanyi Brigitta . A fiatal nő is kihasználta a jeget. Korcsolya ugyan nem volt a lábán, de a cipőtalp is jól csúszott.

Sokan látogattak ki a mártélyi holtághoz a hétvégén. Voltak, akik a kutyájukat is jégre vitték. Láttunk olyan négylábút, amelyik boldogan húzta a gazdáját, és olyan szőrgombócot is, amelyiken látszott, fél, hogy elcsúszik. Rövid időn belül fel is adta. Leült a jégre, és hagyta, hogy a gazdája a pórázzal húzza.A hódmezővásárhelyi Lhotsky Fanni először korcsolyázott Mártélyon. – A barátaim beszéltek rá. Nekik már van tapasztalatuk. Én egy kicsit félek, de azt mondták, stabil a jég, nem szakad be alattunk. Ahogy látom, igaz lehet – állapította meg a lány.