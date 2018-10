Kötelet! - kiabálta egy férfi a politikai gyűlésbe forduló vásárhelyi szülői értekezleten

„Kötélre! Felhúzni a fára!" – kiabálta egy idős férfi a kedden, Hódmezővásárhelyen megtartott stadionbeli szülői értekezleten Vinnai István, a HFC társadalmi elnöke felszólalása után. A sportvezető többek között arról beszélt, hogy szerinte a sport támogatása elsősorban az állam, illetve az önkormányzatok feladata lenne.

A lényeg, hogy a gyerekek ne az utcán legyenek, ne verjék szét a telefonfülkéket, ne törjék be a kirakatokat, ne egymással verekedjenek. A sport prevenció. Az a javaslatom, hogy az önkormányzat oldja meg ezt a problémát, ne mutogassunk Lázár Jánosra, ne mutogassunk Felcsútra, hogy ott mennyi pénzt loptak el, ha egyáltalán loptak. Felcsúton Európa egyik legkorszerűbb utánpótlás-nevelő akadémiája van

–jelentette ki.Miután felszólalása ezen részénél voltak, akik hangoskodtak, fütyültek (még Márki-Zay Péter polgármester is odaszólt valakinek: „Hallgassuk meg, István!"), a sportvezető megjegyezte, sajnálja, hogy bár az eseményt szülői értekezletnek hirdették, ennek ellenére olyan embereket is lát, akik soha életükben nem jártak még a stadionban. Úgy fogalmazott, hirtelen megszaporodtak a szülők. Sajnálatát fejezte ki, hogy szülői értekezlet helyett politikai kampánygyűlés alakult ki. Miután befejezte a hozzászólását, a jelenlévők közül egy idős férfi bekiabált, „Kötélre! Felhúzni a fára!" – ez a polgármester videósa által készített felvételen is jól hallatszik.