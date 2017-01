Kovács Zsuzsa és Borsos Annamária Bessenyei-díjas

Ezt Vágó János hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselő jelentette be tegnap sajtótájékoztatón. Kovács Zsuzsa 1968-tól a budapesti Operettszínház tagja, Borsos Annamária pedig több mint 30 éve tanít a zeneiskolában. Egyéni koncertjei révén is jól ismerik a helyiek. Az elismerést január 22-én 17 órakor, a magyar kultúra napja rendezvénysorozat fő eseményén adják át, az ünnepségen részt vesz Bessenyei Ferenc özvegye, B. Élthes Eszter is.