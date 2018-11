Közel 330 ezer forintot kóstoltak - 101 féle sütemény közül választhattak az édesszájúak Vásárhelyen

Az elkészült finomságokat 3 mestercukrász zsűrizte – a Sző Cukrászdából Sző Zoltán, a Zójából Pányi Tamás, a Marcipánból Benczúr Sándor –, valamint a résztvevő értékelté , ezt egészítette ki adománygyűjtő vásár.

– A református egyházközséghez tartozunk, segítünk a sütik árulásban. A családban azt is tudjuk, milyen egy beteg gyereket nevelni, milyen problémákkal jár, ezért vagyunk itt, sütöttünk is. Ha ennyivel is, de segítünk az autista fiatalokon

Több autóból süteményt vettek elő, de voltak akik gyalog hoztá az édes, sós, ülönleges desszerteket a vásárhelyi Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány SzeretetSüti akciójára szombaton kora délután a Református Ótemplomba, mely a város legnagyobb és legszélesebb ínálatú cukrászdája lett. Bevételéből a helyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola autista gyermekeit támogatjá , épességeiket fejlesztő, tanulásukat segítő eszközöket vásárolva – mondta el az egyesület elnö , Lázárné Megyeri Zita.Előzetesen 80-an regisztráltak az eseményre, mely verseny is volt, a szervező Vásárhely legfinomabb süteményét keresté . Végül 101 sorszámot osztottak ki, vagyis ennyiféle sütit óstolhattak, vehettek meg az adakozó . Személyes tapasztalat: nem jártak rosszul, úgy is mondhatnánk, bármelyik vásárhelyi háztartásba elmehetnénk árnapi ebédre, a desszertben biztosan nem csalatkoznánk.– Akadt olyan, aki 4–5 féle pogá át sütött és családja, ismerősei, munkatársai előzsűrizése után döntött arról, nekünk melyiket észíti el – mesélte Lázárné Megyeri Zita. Hozzáfűzte: az akció sikere arra buzdítja őket, legyen folytatás, a SzeretetSüti süteménymustra, adománygyűjtés hagyományteremtő lehet. És mindig az adventi időszakban, amikor mindenki érzékenyebb, fogékonyabb a jóra, a csodavárásra, rendezné meg. Elárulta még, a özeljövőben szeretnének újabb játszóteret létesíteni a városban, mert az egyesület mindig is azért dolgozott, hogy a gyerekeknek jobb legyen.– mondta Szatmári Lili.– Sütöttem, hoztam is édességet, de arra is íváncsi vagyok, milyen desszertekkel jelentkeztek mások. óstolok és vásárolok, mert így is segíthetek. Remélem, ez az akció folytatódik, mert nagyon jó ötlet – özölte Bálint Józsefné.Hajdúné Tóth Zsuzsannától, a Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány egyik alapítójától megtudtuk: a díjazottakat – fődíj, három ülöndíj és a özönségdíj – még nem tudtá azonosítani név szerint, hisz' az „ítélkezés" a sorszámok alapján történt. Annyi kiderült az előzetes információ alapján, hogy özel 330 ezer forintnyi adomány gyűlt össze a szeretet és a sütik szombatján Vásárhelyen. – Az érdeklődés nagy volt, és boldogok vagyunk, mert jó látni a sok mosolygós és segítő ész embert – mondta Lázárné Megyeri Zita.