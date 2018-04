Közel másfél milliárdot nyertek pályázaton

Zsótér Károly.

– Az elmúlt esztendő az előkészítés éve volt városunkban, és az idei projektekre, beruházásokra 1,4 milliárd forintot nyertünk pályázatokon – közölte Zsótér Károly, Mindszent polgármestere.A Dózsa-telepnél helyi városközpont és buszforduló kialakítására pályáztak – utóbbit már megcsinálták, 15 millió forintból –, és nyertek 73 milliót. A belváros is megújul, például új kerékpárút épül a piactól a Szabadság térig, bővítik a piacot, és megújulnak, bővülnek a zöldfelületek is a településen. Akadtak megvalósult, befejezett fejlesztések is. – A több évet felölelő szennyvízcsatorna-hálózattal kapcsolatos munkák tavaly zárultak, ez 4,5 milliárd forintba került, amit főleg támogatásból fedezetünk. A Hunyadi utca 6,5 millióból kapott szilárd burkolatot, és elstartolt az árvízveszély elhárítását szolgáló gátmagasítás is, ez 2021-re fejeződik be – sorolta Zsótér Károly. Utóbbi 5,5 milliárdba kerül.Ebben az évben 140 millióból megújul a városháza, energetikai beruházás valósul meg fűtéskorszerűsítéssel, a homlokzat szigetelésével, nyílászárók cseréjével és napelemekkel. Ezzel pénzt takarít meg Mindszent. Előkészítés alatt van az ipari park fejlesztése csarnoképítéssel, 80 millió forintból. A Tisza-parti strandra is költenek, 100 milliót: több mint 40 térfigyelő kamerát helyeznek el – a városba is bőven jut belőlük –, javítanak az infrastruktúrán, strandbútorokat tesznek ki, lesz wifi, és szórakozóhelyet alakítanak ki 10×20 méteres úszószínpaddal, amely alatt átfolyik a Tisza. Befedve használható majd színpadnak, egyébként medence lesz a folyóban. Ez idén és jövőre valósul meg – közölte a polgármester.A sportfejlesztésekről szólva elmondta: a futópálya 15 millió forintból már tavaly elkészült, akárcsak a 20×40 méteres műfüves, világítással ellátott pálya, ami 23 milliót kóstált. Idén korszerűsítik, LED-esre cserélik a stadion világítását. Költenek még az ivóvízminőség-javító programra, és Mártéllyal közösen a helyi népszokások ápolására, hagyományőrző programokra.– Két éve hunyt el Megyeri Gyuláné Marika, akit mindenki ismert és szeretett a városban. Negyven évig volt anyakönyvvezető, szívvel-lélekkel, pontosan és megbízhatóan tette a dolgát, ezzel mintát, példát adva a következő nemzedéknek. Tavaly ítéltük neki oda posztumusz a most alapított Mindszent Közszolgálata Emlékérmet – mondta Zsótér Károly. Hozzátette: számára azért is emlékezetes és boldog a 2017-es esztendő, mert megszületett első unokája, Zsótér Adél. – Szabadidőm jelentős részét vele töltöm – árulta el.