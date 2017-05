Középkorú férfi halt meg egy vásárhelyi lakásban

Szerdán a mentőszolgálat két esetben kérte a katasztrófavédelem segítségét. A reggeli órákban egy szentesi asszony lakásába nem jutott be az egészségügyi személyzet. A szomszédok jelzését követően érkeztek az egységek a helyszínre, a tűzoltók a második emeleti lakás ablakán keresztül jutottak be a lakásba. A mentők azonnal megkezdték a beteg ellátását, majd az asszonyt kórházba szállították - tájékoztatott a Csongrád megyei katasztrófavédelmi szóvivő.



Az esti órákban Hódmezővásárhelyről, a Zrínyi utcából érkezett jelzés, egy középkorú férfi lakásához hívták a tűzoltókat. A város hivatásos egysége a bejárati ajtó üvegét betörve jutott be a lakásba. A mentőszolgálat munkatársai sajnos már csak a halál beálltát tudták megállapítani.