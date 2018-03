Közleményben reagált Paragi István Márki-Zay Péter rágalmaira

Paragi István az Építészmester Zrt. vezérigazgatója az alábbi közleményben reagált Márki-Zay Péter polgármester szerdai sajtótájékoztatójára . A közleményt változtatás nélkül közöljük!

Mély megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy polgármester úr a március 14-i sajtótájékoztatóján tovább folytatta az ellenem és cégünk elleni hadjáratot. Sajnos nem mehetek el szó nélkül ezen rágalmak és gyanúsítgatások mellett.



A polgármester által említett Andrássy úti lakásokat az Építészmester Zrt. építette saját beruházásban, amelyből értékesítettünk lakásokat az Önkormányzat részére is. A beruházó cég a későbbiekben visszavásárolt egy kétszobás lakást a meghirdetett, bérlő nélküli lakások közül, jóval a piaci ár felett. Ellentétben a polgármester állításával, nem hét, hanem tizenötmillió forintért. Teljességgel valótlan és megalapozatlan állítás az is, hogy az általam, vagy más ismeretségi körömbe tartozó személyek által megvásárolt lakások forgalmi értékének megállapításában bármely vállalkozásom részt vett volna.



Ahogy azt korábbi közleményemben is írtam, törvényesen, nyílt közbeszerzési eljárásokon nyertük el munkáinkat, közte a hulladékgazdálkodással kapcsolatos eszközbeszerzést. A közbeszerzés egy komplett szolgáltatásra alkalmas rendszerről szólt, a nyilvántartható és nyomon követhető begyűjtéstől kezdve, az elszállításon át, az elhelyezésig. A komplett rendszer nem mellékesen 15-30 százalékkal kedvezőbb áron került határidőben leszállításra. Úgy tűnik, hogy polgármester úr szemét szúrja, ha egy külföldi, vagy egy multicég helyett helyi cégek és vállalkozások dolgoznak a városnak, munkát biztosítva ezzel a helyi embereknek.



A Városháza tetőszerkezetének felújítását és a pince részleges rekonstrukcióját az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján végezzük. A munkálatok során folyamatos az anyagszállítás és a hulladékszállítás. Alaptalan rágalom polgármester úr részéről, hogy iratok eltüntetésével vádol, miközben semmilyen konkrét bizonyítéka erre nincsen. Arra kérem polgármester urat, hagyjon fel a rágalmazással, az alaptalan vádaskodással és a boszorkányüldözéssel.



Paragi István

Vezérigazgató



Építészmester Zrt.