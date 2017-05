Közösségi teret alakítanak ki Vásárhely központjában: a Kossuth téren épül az új könyvtár

Kétezren töltötték ki az új hódmezővásárhelyi városi könyvtár építéséről szóló, hat kérdésből álló konzultációt.– A válaszadók mintegy 90 százaléka rendszeres könyvtárlátogató, legalább évente használja a szolgáltatásokat – mondta sajtótájékoztatóján Cseri Tamás önkormányzati képviselő tegnap a Németh László Városi Könyvtárban. Az új helyszínnel kapcsolatban a szavazatok 70 százalékát a belváros kapta, a válaszadók 40 százaléka a Kossuth téren képzeli el az új intézményt – ismertette az eredményeket Cseri. Szavazatokat kapott még a Zrínyi utcai megüresedett telek, ahol jelenleg ideiglenes parkoló működik, a Tornyai János Múzeum és a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ környékére is többen gondoltak. – Viszont ott már nincs üres telek, ahová férne – tette hozzá.Több vásárhelyi nem értett egyet a könyvtár Kossuth térre költöztetésével. Arra hivatkoztak, hogy elrontaná a látképet a Sarokház előtt. – A tervezők feladata lesz, hogy felmérjék, az új intézményt hogyan lehet elhelyezni abban a környezetben. Tekintettel kell lenni az utcaképre, az ótemplomra, úgyhogy komoly tervezői munka előzi meg a megvalósítást – fejtette ki Cseri. Egyelőre nem tudni, hogy mikor és milyen forrásból kezdődnek el a munkálatok.A konzultáció kérdései az új könyvtár funkciójára is kitértek. – A válaszadók szeretnének egy büfés-kávézós közösségi teret a belvárosban, ahol lehet találkozni, újságot olvasni – magyarázta Cseri Tamás.A kérdőívet kitöltők háromnegyede szerint rossz állapotban van az Andrássy úton lévő könyvtárépület. A raktárként funkcionáló pince dohos, az omladozó vakolat alól látszik, hogy szurokkal próbálták megakadályozni a víz beszivárgását. A képviselő azt is elmondta, hogy a jelenlegi raktárban tönkremehet a könyvállomány.