Krucsai Zsolt és Szűcs László 1 óra 5 perc alatt ásták ki a gödröt - Másodikok lettek a vásárhelyi sírásók

- Az idei verseny a dunaújvárosi köztemetőben történt. Olyan területen jelölték ki sorsolással a 12 sírhelyet, ahol még korábban nem volt temetés - tudtuk meg Varga Györgytől, a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetőjétől.

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete idén már harmadszor rendezte meg a sírásók versenyét. Ezúttal Dunaújvárosban mérték össze erejüket a szakma képviselői. A szervezők szeretnék ráirányítani a figyelmet erre a munkára, hogy a temetési szertartásokat milyen nehéz, fizikai munka előzi meg. Szeretnék a régi sztereotípikat ledönteni és elérni, hogy a korábbinál nagyobb megbecsülést kapjon a sírásók munkája. Először Debrecenben, tavaly pedig Gyulán rendezték meg a versenyt, ahol a vásárhelyiek, Krucsai Zsolt és az akkori csapattársa, Szűcs Lajos lettek az ország legjobb sírásói.



- A dunaújvárosi versenyen két csapatunk is indult. Mindkettő kiválóan szerepelt - folytatta Varga György.

- Nagyon jó szerkezetű volt a talaj, az időjárásra sem lehetett panasz. Egy 80 centiméter széles, 200 centiméter hosszú sírt kellett kiásni, 1,60 méter mélyen. Ügyelni kellett, hogy a sír fala egyenes legyen, hiszen a zsűri ellenőrzésképpen leengedett egy kalodát is. A kiásott földre is oda kellett figyelni, hogy rend legyen a sír körül. A feladat végrehajtására két óra állt a csapatok rendelkezésére. Nemcsak a gyorsaságot, hanem a precizitást és az esztétikát is pontozta a zsűri. Egyszerre csak egy versenyző tartózkodhatott a gödörben, ahogy ezt a munkavédelmi előírások megszabják, vagyis felváltva ástak.



Varga György elmondta, a leggyorsabb csapat 51 perc alatt ásta ki a gödröt. A második helyen végzett hódmezővásárhelyi páros, Krucsai Zsolt és Szűcs László pedig 1 óra 5 perc alatt.



- Munkatársaink nem szomorkodtak, hogy idén nem sikerült a győzelem. A második helyezés is nagyon szép. A cél az volt, hogy tudásuk legjavát adva végezzék el a feladatot és az maximálisan sikerült.

A másik vásárhelyi csapat, Csonka István és Papp András pedig a mezőny második felében végzett, kilencedikek lettek, ami ugyancsak kiváló eredmény.



Varga György rávilágított, hogy mennyire embert próbáló volt a verseny, Hiszen temetés előtt egy sírgödröt atlagosan 2, 2,5 óra alatt ás ki nem 2, hanem 4 sírásó.



- Versenyzőinket 10 fős szurkolótábor is elkísérte Dunaújvárosba. Dolgozóink számára ez egy csapatépítő kirándulás is volt. Sokat jelentett a 4 versenyzőnek a biztatás, amit természetesen nem úgy kell elképzelni, mint egy focimeccsen. Nagyon büszkék vagyunk a kiváló eredményekre. Bízom benne, hogy jövőre hasonló színvonalú megmérettetésen bizonyíthatjuk ismét szakmai felkészültségünket.