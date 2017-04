Kukából szerzik az ételt és a ruhát

Konkurencia, terület



Ételben nincs konkurencia, csak abban, ami pénzt hoz: PET-palack, sörös-, üdítősdobozok, üvegek, kenyér. Nincs felosztva Vásárhely „körzetekre", de ha valahol elkezdett valaki guberálni, az íratlan szabály szerint másnak tilos odamenni. Verekedés nem, szóváltás már volt ebből. Találkoztunk olyan vásárhelyivel, aki Szegeden is guberált, ahogy fogalmazott, „nincs vetélkedés, mindkét városban jó közösség alakult ki". A fővárosban azonban már nem szabad másnak próbálkoznia.

– Az évek során rutint szereztem a guberálásban, gyűjtögetésben – mondja Korsós Mihály. Fotó: Imre Péter

– A kuka eltart, etet és ruház – jelentette ki az 59 éves vásárhelyi Korsós Mihály . Elmondta: ezekre nem költ, ami kis pénz összejön a műanyag palackokból, fémdobozokból és üvegekből, naponta 2-300 forint, abból italt vesz.A volt cselédházban élő, technikusi végzettségű egykori villanyszerelő 22 ezer 800 forintos szociális segélyét egészíti ki guberálással. A rendszerváltás óta kutatja a kukákat. – Van, aki kenyeret is gyűjt, és eladja annak, aki sertést hizlal. Én csak saját fogyasztásra veszek ki kenyeret – közölte.– Könyveket is találok, és általában elviszem, érdekel, elfoglal. Rendszeresen kidobják a megrendelt pizza, pörkölt, rántott hús vagy más meleg étel felét. Megvan a kajám. Ruha, méghozzá olykor becsomagolt, zacskóba tett tiszta is akad. Nem is mosok magamra, cserélem a göncöket – miközben sorolta, kezébe akadt egy bontatlan zokni. Azzal folytatta: többször rejt a kuka felvágottat vagy főznivaló nyers húst, abból szokott ételt készíteni. – Ilyet sűrűbben találok, mint szükségem lenne rá. Miért vigyem el? Rám romlik. Megtalálja más – mondta Mihály.

Nem mindenki volt – érthetően – ilyen közlékeny. Az egyik idősebb nő ingerülten közölte, nincs megélhetése, azért csinálja. – Nem szeretek erről beszélni, hagyjon békén! – mondta. – Rá vagyok szorulva, albérletben lakom, a gyerekeim már meghaltak, ezzel egészítem ki a rokkantnyugdíjamat – árulta el Zsuzsanna. Vele a Halas kút közelében találkoztunk, fémdobozokat és PET-palackokat gyűjt és ad le, hetente kétszer, alkalmanként 2-300 forintot kap. – Kenyeret, felvágottat veszek a pénzen – közölte.Attila is a műanyagra, fémre és üvegre specializálódott – napi 6 órát dolgozik, jár kukáról kukára. Nemcsak magának gyűjt: a PET-palackokból naponta 1000 darab összejön, a pénzt félreteszi, mert szeretne egy jótékony célú alapítványt vagy egyesületet létrehozni. Az egyéb bevételt fordítja a napi megélhetésre, az 500–1000 forint között mozog. Sorolta az árakat: a PET-palack darabja 1, a sörös-, üdítősdobozé 2, a sörös-, boros-üvegé 10–15 forint. – Kesztyűt nem, botot használok. A higiéniára ügyelni kell, otthon a rendes fürdésen kívül fertőtlenítőszereket is használok – mondta el Attila.– Olykor megszólítanak az utcán felnőttek és gyerekek, megkérdezik: a bácsi elfogad pénzt? A válasz: igen. Olyan is volt, aki ezrest adott – mondta Mihály, amikor másodszor is találkoztunk. Akkor mutatta meg speciális üvegkiemelő eszközét, olyan, mint egy kis lasszó. – Előfordult, hogy amikor megkaptam a segélyt, vettem Fedél nélkül című újságot, talán 500 forintot adtam érte. Csóró vagyok, de jólesett adni – mondta Korsós Mihály.