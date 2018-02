Kukoricát morzsoltak, korongoztak a gyerekek a vásárhelyi gazdanapon - galéria

Egyeztetés



A gazdanapot követően szombaton 19 órától rendezik meg a 112. gazdabált. Ehhez kapcsolódva hétfőn 18 órától a lovasbandériumi felvonulásról egyeztetnek a lovasokkal birkapörköltös vacsorával egybekötve a gazdasági egyesület Petőfi utcai székházában.

– Jó volt kukoricát morzsolni – mondta a 2 éves Zétény a vásárhelyi, a Gregus szakközépiskola sportcsarnokában szombaton tartott gazdanapon. Később még egy hozzá képest óriási kocsit is elhúzott.– A gazdanapot a 2006-ban újra életre hívott bálhoz kapcsolódva 2007 óta rendezik meg újra – mondta Perényi János, a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület ügyvezető elnöke. A cél, az egyesület agrártörténeti, ló- és juhtenyésztő, méhész, növénytermesztő és a pásztoréletet kutató szakosztályainak, valamint a két, általuk működtetett népdalkörnek, a Délibábnak és a többszörös aranyminősítésű Aranykalásznak a bemutatkozása. A helyi termelők elhozták a kiállításra maguk készítette termékeiket, a gyerekek pedig – mint arról már volt szó – különböző foglalkozásokon, programokon vehettek részt.– Rendszeresen részt veszek a gazdanapon – közölte a vásárhelyi fazekas, Forró István, akinél sok apróság állt sorba, hogy kipróbálja, milyen a korongozás. Akadt olyan pici lányka, aki csak édesapja ölében ülve érte fel a szerkezetet és István irányításával igyekezett – akárcsak a többiek – valamilyen tárgyat formálni az agyagból. – A legfontosabb, hogy az aprónépeknek is legyen fogalmuk, tapasztalatuk arról, hogyan készültek anno a különböző edények, és tudják, hogy még léteznek kézműves termékek – közölte Forró István.A Szentesen élő, de vásárhelyi származású, Udvarhelyi Gyula különleges lekvárokkal és gombakészítményekkel jelentkezett, előbbieket vadgyümölcsökből, növényekből, például somból, áfonyából, erdei fekete szederből és homoktövisből készíti. A gombák gyógynövényként is használhatók különböző bajokra, mint például a japán konyhában második legfontosabbnak számító téli fülőke. A keresletről régi kereskedő-mondást idézett Gyula: – Az időjárás, a piac, a kutya és az asszony kiszámíthatatlan.A vásárhelyi Hódfó hímző szakköre is jelen volt a gazdanapon, és képviseletükben Rózsa Imréné Katalin elmondta: – A kirakott áruk önmagukért beszélnek, ha valaki eddig nem ismerte, ezek után biztos felismeri az általunk készített hímzett termékeket. A forgalomra sem panaszkodhatunk, apróbb ajándékokból többet is eladtunk – árulta el.A gyerekek körében rendkívül népszerű volt a kukoricamorzsolás, kézzel és darálóval, a különböző magvak meg- és felismerése, a kenyér készítéséhez magot is szívesen őrölték és a korongozás is sláger volt. A kiállítók között akadt aki párnát, teknőt, házi készítésű sajtot, mézeskalácsot – például Forró István felesége –, gombát, lekvárt és ostorokat kínált az érdeklődőknek. A kellemes kikapcsolódást nyújtó napot az Aranykalász Népdalkör bemutatója, majd az Árendás Néptáncegyüttessel táncház zárta.