Kutyabarát partszakasz a mindszenti strandon:van, akit nem zavar az ebek közelsége, mások inkább távolabb tennék

Megnéztük, van-e máshol is, a kedvelt szabadstrandokon kutyabarát partszakasz. Csongrádon a Körös-toroknál, és Makón, a Maros partján nincs kutyastrand. A szegedi Tisza-parton a Laposon és a Sárgán, valamint az újszegedi Holt-Marosnál viszont fürödhetnek az ebek a vízben.

Fotó: kovács Erika

– Vigye innen a kutyát a kajakmólón túlra! Ne itt fürdesse! – szólt rá egy idősebb asszony Szőke Marcellra, aki Rami nevű 8 hónapos vizslájával érkezett a mindszenti strand kutyabarát partszakaszára csütörtökön.A fiatalember általában este 8 után hozza ide Ramit. Most csupán a fotó kedvéért jöttek délelőtt a kutyabarát partszakaszra. A reklamáló hölgynek hiába mondtuk, tábla jelzi, hogy itt már szabad fürödni a kutyáknak, csak kötötte az ebet a karóhoz.– Ezért jövünk inkább este 8 körül – legyintett Szőke Marcell. – Elég szűkös a kutyabarát partszakasz, amit ráadásul alkonyatig az emberek is használnak. Hogy ne legyen belőle konfliktus, inkább akkor hozom Ramit, amikor a strandolók már hazamennek. Attól nem félek, hogy Rami valakit bántana. De mi van, ha kijön a vízből, megrázza magát, és lefröcsköl valakit? Jobb a békesség...A fiatal férfi elmondta, esténként legalább 10-20 kutyás is megfordul ezen a részen. Az ebek úszkálnak, hancúroznak a vízben. – Vannak, akik szabadon engedik a vízben a kutyájukat. Ramit én még nem merem. Neki ez az első nyara, úgyhogy egyelőre csak hosszú pórázon mehet.– Engem nem zavarnak a kutyák. Nekünk is van. Szinte minden órában kiszökik a nyaralóból, és rohan ide a vízbe. Mi meg rohanunk utána a pórázzal. Ő is nyaral, akárcsak mi, ráadásul nagyon meleg lehet abban a vastag bundában – mondta egy nő, aki a kutyabarát partszakaszon napozott.Egy másik asszonnyal kisebb vitába keveredtünk, hogy hol is van a kutyastrand. – Engem nagyon zavar ez a kutyastrand. Itt gyerekek is fürdenek. Nagy baj, hogy így jelölte ki az önkormányzat, messzebbre kellett volna vinni. Ki tudja, milyen betegségük van ezeknek a jószágoknak... Mindenkinek megvan a maga helye, a kutyának is, az embernek is! – nyilatkozta lapunknak.Egy férfi odakiáltott nekünk: – Én a kutyákkal vagyok. A gyerekem is örömmel nézi, ha a kutyák hancúroznak a vízben. Attól sem félek, hogy valami betegséget kapunk tőlük. Először is: a víz nem az emberstrand felé folyik. Másrészt én jobban tartok az emberektől. Ki tudja, milyen nyavalyával jönnek ide fürödni...Erre erősített rá egy fiatal nő is.– Az emberek többsége sem megy tusolni, mielőtt bemegy a Tiszába. De látná, a nap végére hogy néz ki a partszakasz! Sokszor tele van csikkekkel, más szeméttel. Nemegyszer láttam már, hogy a kisgyerekek állnak a parton, a szüleik biztatják őket, hogy pisiljenek bele a folyóba. Olyat is láttam már, hogy kakis bugyit mostak az anyukák a kijelölt strandon. Mit ne mondjak, hányás is úszott már a partközelben. Úgyhogy az emberek előbb nézzenek magukba!– A víz folyása szerint alakítottuk ki a kutyastrandot. Sokan használják. A szabadstrandra viszont nem lehet bevinni az ebeket. A többség ezt be is tartja, de még vannak, akikre rá kell szólni. Próbáljuk úgy alakítani a dolgokat, hogy mindenkinek jó legyen – tudtuk meg Bozó Jánosné strandfelügyelőtől.