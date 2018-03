Kutyát gyilkolt a kutyafalka Mindszenten - összeverődve randalíroznak a pitbullszerű ebek

Benjinek pokoli fájdalmai voltak

Benjinek szerencséje volt, túlélte a támadást. Fotó: Szőke Marcell

– Múlt szombaton az udvaron dolgoztunk. A hozzánk érkező traktoros vette észre, hogy a kerítés mellett egy elpusztult kutya fekszik – mondta Szőke Marcell, aki Mindszent Dózsa-telepi részén lakik. – Sokkoló volt a látványa. A két első mancsa és a lapockája meg volt nyúzva. Több helyen a hús is hiányzott róla. Amíg élek, nem felejtem el azt a borzalmas látványt – emlékezett vissza a fiatalember.A kutyát már napokkal korábban keresték a gazdái, akik Marcell szomszédjai. Még a közösségi oldalon is tettek közzé felhívást, hátha valaki látta az ebet. Marcell a kutya jellegzetes mintázatú farkáról sejtette, hogy az elpusztult állat a szomszédjáé lehet. Át is hívta. Amikor hazavitték az elpusztult ebet, hogy eltemessék, akkor látszott igazán, hogy mennyire szétmarcangolták.– Előtte egy héttel is történt hasonló eset. A másik kutyát Benjinek nevezték el a megtalálói. Annak szerencséje volt – sorolta a férfi. Benjamin történetét Lukács Nikoletta révén ismertük meg. A fiatalasszony létrehozott egy Facebook-csoportot, ahol a kóborló mindszenti kutyáknak keresik a gazdiját vagy éppen az új gazdát.– A csoport egyik tagja látta meg a kutyust, azt hitte, Sophie az. Először arra gondoltunk, hogy felakadt a kerítésre, de valószínűbb, hogy kutyák támadták meg. Súlyos sérüléseket szenvedett. Pokoli fájdalmai voltak, szenvedett. Kérésünkre a szentesi Mogyoró Állatotthon önkéntesei vették oltalmukba. Ma már egy budapesti állatotthonban van – mesélte.

Vonzza őket a szeméttelep

Szőke Marcell mutatta, itt találták meg a szétmarcangolt kutyát. Fotó: Kovács Erika

Szőke Marcell felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok kóbor kutya van a Dózsa-telepen. Pitbull jellegű harci kutyák is. – Úgy hallottuk, a környéken szaporították a kutyákat, de beltenyészet alakult ki. A kölykök nem kellettek senkinek, ezért szélnek eresztették őket. Olyan kutyák, hogy még elijeszteni sem lehet őket. Nem félnek az embertől. Az emberek viszont egyre jobban félnek tőlük. Anyukám a múltkor etette a tyúkokat. Egyszer csak azt látta, hogy a kerítésen át próbál bejutni az udvarra egy kutya. Biztos éhes volt, tyúkot akart fogni. Anyukám a söprűvel lökdöste le a kerítésről. Egy Thököly utcai szülő mesélte, hogy ő már nem is meri egyedül engedni az iskolába a gyerekeit. Fél, hogy megtámadják őket a kutyák. Korábban egy motoros elesett, mert kiszaladtak elé a kutyák. A környékünkben már macskák sem nagyon vannak, mert elpusztították a szabadon garázdálkodó ebek – panaszolta a férfi.Marcell szerint azért is kedvelik ezt a környéket a gazdátlan jószágok, mert még most is vannak, akik a bezárt „Aranyosszék" szeméttelepre, a Miási útra állati dögöket, lenyúzott bőröket hordanak ki. Többek között arra jár rá a kutyafalka. Szerdán, amikor ott jártunk, a hóban is látni lehetett a kutyalábnyomokat ott, ahol bejárnak a szeméttelepre.

Börtönbe csukatná a felelőtlen gazdákat a polgármester

– Nyáron egyesek azzal szórakoznak, hogy összefognak néhány kóbor kutyát, és csibészeltetik egymás ellen. Úgy erősítik őket, hogy lánccal gumikereket kötnek hozzájuk, azt húzzák. Aztán egymásra uszítják őket. Nyári éjszakákon többször hallottuk a kutyák csaholását, vonyítását, sírását... Elég volt. Azt szeretnénk, hogy legyen rend – fogalmazott Szőke Marcell.Zsótér Károly, Mindszent polgármestere is felháborítónak tartja a történteket. – Az elmúlt időszakban 8 eljárást is indítottunk a renitens kutyatulajdonosok ellen. Csakhogy egyikben sem született elmarasztalás. Sajnos laza a jogszabály, szigorítani kellene. Két ebbefogó dolgozik, a közterület-felügyelők különösen figyelnek erre a területre. Már annyi pénzt fordítottunk ezekre az ügyekre, hogy abból több utcát ki lehetett volna kátyúzni. A befogott kutyákat a gazdák kiváltják a telepről, és kezdődik minden elölről. Én letöltendő börtönnel büntetném azokat, akiknek az utcán garázdálkodnak a kutyáik. Szőke Marcellt pedig arra kérem, hogy keressen meg, együtt átmegyünk a rendőrségre feljelentést tenni, hogy ne maradjon büntetés nélkül az ilyen gazdák felelőtlensége – mondta a polgármester.