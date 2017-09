Lábbal taposták a szőlőt Sóshalmon

– Ma a zúzógép végzi el azt, amit régen lábbal oldottak meg a szüreteken – mondta Sipos Róbert, aki a hagyományőrző mustkészítés folyamatát irányította Sóshalmon.A helyi olvasókör szombaton szüreti mulatsággal egybekötött családi napot szervezett. Nagy sikere volt aszőlőtaposásnak, aminek megadták a módját. Lábmosás nélkül a taposóasszony nem léphetett a kádba.– Húúú, de hideg a szőlő – mondogatta a hölgy helyben járás közben. Hogy meg ne fázzon a lába, a Kankalin néptáncegyüttes körbeállta és talpalávalót énekelt. Így a taposás néptánclépésekké alakult át.– Nálunk ezt annak idején a férfiak csinálták! – szólt közbe egy idős férfi. A 70 éves Nemcsok Lajos Hódmezővásárhelyről biciklizett ki Sóshalomra.– Szankon születtem, Bács-Kiskun megyében. Fiatalkoromban minden szüreten tapostam a szőlőt. Volt egy hatalmas fakád, amelynek dupla alja volt.A szőlő leve egy szűrőn keresztül ért a kád aljába. Onnan pedig egy földbe ásott dézsába. Jó mulatság volt a szüret, a taposás is. Bár amikor reggeltől lépkedett az ember a szőlőszemeken, estére már elunta! Azért visszasírom azt az időt, merthogy akkor még fiatal voltam! – mesélte.A szüreti mulatságra sokan érkeztek kerékpárral, az igen erős szél ellenére is. A bringások jutalmat is kaptak. A program szervezői almával, szőlővel, lepénnyel kínálták őket.A termelők, gazdálkodók is bemutatták portékájukat, a szőlőtől a sajtig sok mindent. Nemcsak nézni és kóstolni, hanem vásárolni is lehetett belőlük.A gyerekeket kézműves program vártak. A nap folyamán néptáncosok és népzenészek is felléptek a rendezvényen. Este Székkutason szüreti bállal folytatódott a vigasság.