Lakásokat építenek a volt iskolaépületben: bérbe vagy eladja az otthonokat a vásárhelyi önkormányzat

Már a fő tartófalakat építik az épületen belül. Fotó: Imre Péter

– Hallottam arról, hogy új lakásokat alakítanak ki a Hóvirág utca elején, jó lenne, ha ezzel a fiatalokat segítené a város – mondta a vásárhelyi Gajdánné Patak Petra. Hozzátette: a régebben épült bérlakásokat valószínűleg azért árusítja az önkormányzat, mert kisebb vagyonba kerülne a rekonstrukciójuk – azt rábízzák az új tulajdonosra –, kifizetődőbb újakat kialakítani.

Újra élet költözhet a Hóvirág utca 4. szám alatti egykori társasházba. Fotó: Imre Péter

Kocsis Istvánné Katalin arra emlékezett: a Hóvirág utca 4. eredetileg is lakóház volt. Aztán kényszerűségből oktatási intézmény, óvoda, iskola lett belőle. – Biztosan fiatalokat, házaspárokat részesítenek majd előnyben, azok költözhetnek be. Elképzelhetőnek tartom, hogy beveszik a CSOK-programba is az új lakásokat. Arról nem is beszélve, hogy csendesebb, nyugodtabb lesz a környék – vélekedett Katalin.

Vásárhelyen 16 lakást alakít ki az önkormányzat a Hóvirág utca 4. szám alatt, a munkák május közepén kezdődtek. Jelenleg a belső bontásnál és a tartófalak építésénél tart a kivitelező. Az egy-, kettő- és háromszobás lakások december közepére készülhetnek el. A beruházás 170 millió forintos, a büdzsé pályázati forrásból és önerőből állt össze.A korábban is társasházként funkcionáló épületet egy időben óvodások, majd a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 3–4. osztályosai használták. A diákok 2015 telén hagyták el az épületet, miután a Corvin-középiskola a Városház utcai épületbe költözött, ők pedig a Corvin helyére. Az üresen maradt ingatlan így visszakerült városi tulajdonba. Arról, hogy a lakásokat miként hasznosítják, bérbe vagy eladják, egy későbbi közgyűlés dönt – tudtuk meg az önkormányzattól.