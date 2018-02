Lakossági fórum a Visszhang utcai olvasókörben: Vásárhely a legbiztonságosabb megyei jogú város

– Újváros jelentős fejlődés előtt áll. Az óvoda megújult, a Nádor utcai iskolát is hamarosan modernizáljuk. Programot indítunk az olvasókörök fejlesztésére, amiben a Visszhang utcai épület is szerepel – mondta Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgármestere a Visszhang utcai olvasókörben megtartott választási fórumán. Beszélt arról is, hogy a keleti városrész elkerülő útja is megépül idén. A kivitelezőnek még ebben a hónapban átadják a munkaterületet. Két városrész, Susán és Újváros is fellélegezhet, a kamionforgalom az új útra terelődik. Ezzel teljes lesz a városi körgyűrű.



Hegedűs Zoltán a fejlesztési tervek közül megemlítette a piac megújítását, ami szóba került szerdán, Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén is.



Lázár János miniszter, a térség országgyűlési képviselője a piac fejlesztésével kapcsolatban kiemelte, országos mintaprojektté válhat. A miniszter beszélt arról is, hogy Vásárhely a rendszerváltozás győztese, jelenleg az ország 20 legjobban fejlődő járása között szerepel. A megyei jogú városok között pedig a legbiztonságosabb település.