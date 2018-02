Lakossági fórum Hódmezővásárhelyen - Tavasszal is kapnak utalványt a nyugdíjasok

A Szent István Általános Iskolában tartott választási lakossági fórumon elmondta: észszerű és célszerű a város és a kormányzat közötti szövetség. A miniszterelnök a piac-vásárközpont kialakítását és a korábban közadakozásból épült templomok felújítását is fontosnak nevezte. A kormányfő érdeklődött még az országos mintaprojektnek számító Minőségi Otthoncsere Program állásáról is.



A polgármesterjelölt szólt az orvosi rendelők és az olvasóköri épületek rekonstrukciójáról. Közölte, hogy mivel a város gazdasági helyzete lehetővé teszi, a nyugdíjasok idén nemcsak karácsonykor, hanem húsvétkor is kapnak tízezer forintos Erzsébet-utalványt. Még ebben a hónapban átadják a munkaterületet az összesen 3,2 kilométer hosszú keleti elkerülő út építéséhez, amely a Kutasi és az Erzsébeti utat köti majd össze, és teljessé teszi a Vásárhelyt elkerülő körgyűrűt. Az utat 1,84 milliárd forintból építik meg, és naponta 18-20 ezer autótól mentesítheti a várost.