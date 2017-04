Lassan vége az utolsó vásárhelyi videotékának

– Sajnálom, hogy ide jutottunk, mert nagyon szerettem ezt csinálni – mondta Benczúr Gyula , az Alfa Kölcsönző és Videotéka tulajdonosa. – A rendszerváltás után még úgy tűnt, hogy ez jó pénzkereseti lehetőség, de ma már alig jár hetente egy-két ember filmet kölcsönözni – számolt be.A kölcsönzőből 2500 filmet lehet még hazavinni. – Ha valaki betéved, akkor inkább az újdonságokat keresi. Az új sci-fit, thrillert vagy akciófilmeket, de a jó vígjátékokat is – fejtette ki, hogy milyen filmeket keresnek. Ezenkívül még néhány blu-ray lemezt is tart, de ezekre igazán nincs kereslet.Benczúr Gyula már azt fontolgatja, hogy a videotéka feliratot is leszedi az üzletről.– A nap már kisütötte, és eddig is inkább a különféle eszközök kölcsönzése számított jobb vállalkozásnak. Ennek a videotékás profilnak szerintem mára vége van. A városban már csak ez a téka működik, pedig a 90-es évek végéig 16 ilyen kölcsönzőből lehetett filmet elhozni Vásárhelyen.– 2002 környékén kezdett el hanyatlani az üzlet, az én másik három kölcsönzőmet is be kellett zárni. Közben egy generáció nőtt fel úgy, hogy ingyen bármit el tud érni az interneten – magyarázta. – Nagy érvágás volt, hogy még éppen a videokazetta után, de még a DVD elterjedése előtt a kölcsönzési jogdíjakat ki kellett fizetni minden példány után. Külföldön nem így működött, a jogdíjat egyszer számolták fel, a többiért már nem kellett fizetni – tette hozzá Benczúr Gyula, mi rontotta még az üzletet.