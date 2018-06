Látszatpolgármesternek látják Márki-Zay Pétert Hómdezővásárhelyen

A Fidesz hódmezővásárhelyi szervezetének elnöke azt is elárulta, olyan hírek járnak, hogy a Botka Lászlóval alapított új közös párt színeiben Márki-Zay Péter listavezetőként indul a közelgő európai parlamenti választásokon, és valójában már Brüsszelbe készül - olvasható a Vásárhely24.hu -n.Az idei év első fele lényegében kampányidőszak volt, szerintem a városnak most erre van a legkevésbé szüksége.Egy pillanatig sem vonjuk kétségbe a február 25-i választás eredményét. A vásárhelyiek szavaztak, és Márki-Zayt választották a város polgármesterének. Mi csak annyit szeretnénk, hogy a polgármester valóban polgármester legyen, ne pedig látszatpolgármester. Sajnos jelenleg ez utóbbiról beszélhetünk. Hódmezővásárhelynek látszatpolgármestere van, aki a sajtóban szerepel, Facebookozik és háborúzik. Sok mindent csinál, csak éppen nem dolgozik.Ezzel teljes mértékben egyet tudnék érteni, ha azt látnánk, hogy ez a politika a városért van. De mindaz, amit tesz, csak egy valamiről szól: saját magáról. Soha nem valamiért, hanem valami ellen dolgozik. Megtámadja a vásárhelyi vállalkozásokat, a kórházat halálgyárként tünteti fel, harcol a helyi sajtóval és mindenkivel, aki más véleményen van. A konfliktusokban tudja csak saját magát és a tevékenységét meghatározni, azt hiszi, hogy a polgármesteri munka nem áll másból, mint politikai akciókból, látványos kiállásokból, meg sajtószereplésből. Úgy viselkedik, mintha most is kampány lenne, holnap pedig választás. Ez a politikai üzemmód viszont lehetetlenné teszi a valódi munkát. Talán, éppen ez is a cél: állandóan harcolni akar, mert addig sem kell dolgoznia. A polgármesteri munka viszont nem erről szól. Hódmezővásárhelynek vezetőre van szüksége, aki elsősorban a várossal és nem saját magával foglalkozik.De soha nem a város egyik felével! Rapcsák Andrást, Lázár Jánost vagy Almási Istvánt lehetett szeretni vagy nem szeretni, de azt mindenki tudta, hogy a város biztos kezekben van. Akkor nem kellett önkéntes városszépítő napokat szervezni, mert rend volt az utcákon, pedig milliárdos beruházások folytak és még hitele is volt a városnak, amit törlesztettünk. Érdekes módon akkor működött minden, most nem működik semmi. Csak a mutogatás van, hogy melyik problémáért éppen ki a felelős.