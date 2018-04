Lázár először vásárhelyi, csak utána fideszes

Ezért nem költöztünk a családdal Budapestre, és maradtunk a városban – mondta Lázár János, a Fidesz–KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje tegnap Hódmezővásárhelyen, a Visszhang és a Nádor utca kereszteződésében tartott választási lakossági fórumon. Hozzátette: a biztonság az egyik legfontosabb az emberek életében, ezért az a célja, hogy Vásárhely olyan legyen, mint 40 éve, mikor például nappal nyitott kapuk mellett éltek az újvárosiak is.



Közölte, hogy a fideszesek minden hibájukkal együtt alkalmasabbak a kormányzásra, mint a velük szemben állók. – A másik oldalon a káosz, a bizonytalanság van, ezért azt az embert keressék, aki jó követe, „kijáróembere" lehet Hódmezővásárhelynek a parlamentben – tanácsolta. Megemlítette: a képviselőnek két dolga van, a segítés és a lehetőség megteremtése, ezért is mindenki országgyűlési képviselője lesz, azoké is, akik nem rá adják voksukat. – Számítok mindenkire, és önök is számíthatnak rám. De, aki nem megy el szavazni, mások kezébe adja a sorsát – jelentette ki.



A migráció ügye is szóba került, közölte: az országnak nincs szüksége bevándorlókra, hogy rájuk költse a pénzt. Ezért, aki félti, meg akarja védeni hazáját, az csakis bevándorlásellenes jelöltre szavazhat a vasárnapi választáson.



A fórum „szavazással" zárult. Lázár János arra kérte a jelenlévőket, emelje fel a kezét, aki elmegy szavazni, majd az, aki tudja, hová teszi az ikszet. Mindkétszer minden kéz magasba lendült.