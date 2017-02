Lázár: Fejlesztés nélkül nincs versenyképes mezőgazdaság

A magyar agráriumba 2007 és 2013 között 3800 milliárd forintos uniós forrás érkezett. De az ágazat termelékenysége nem változott érdemben, mert az összegeket zömében nem technológiai fejlesztésre, a jövedelemkiesés pótlására költötték. Lázár úgy fogalmazott, ha nincs fejlesztés, nincs versenyképes mezőgazdaság, ezért a rendelkezésre álló forrásokat elsősorban a technológia megújítására, korszerűsítésre kell fordítani.Komoly eredményként értékelte, hogy a termőföldet sikerült megőrizni nemzeti tulajdonban. Hozzátette: a következő tíz év nagy kihívása, hogy ezt meg tudjuk védeni. Elmondta azt is, amit korábban egy vásárhelyi lakossági fórumon: a mezőgazdasági gépek, a felhasznált műtrágya, vegyszerek jelentős része külföldi, ahogy a terményeket feldolgozó, felvásárló cégek és a kiskereskedelmi hálózatok is. Újra kell szabályozni a területet, például fogyasztóvédelmi eszközökkel lehetőséget teremtve a magyar élelmiszer-kiskereskedelemnek. Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár előadásában megemlítette a tízezer lakosúnál kisebb önkormányzatoknak kiírt, a településképet meghatározó fejlesztések támogatására 1 hónap alatt a 27 milliárd forintos keret háromszorosára nyújtottak be pályázatot. Hangsúlyozta, az országnak kulcskérdés a termelés biztonságának és hatékonyságának javítása. Ennek egyik eszköze az öntözésfejlesztés lenne, de az erre a célra rendelkezésre álló 50 milliárd forintos keretre mégis csak 11 milliárdos igény érkezett.