Lázár: Gyűlöletre nem lehet országot építeni

– Felelős ember számára a választás nem lehetőség, hanem kötelesség. Aki nem megy el, arról mások döntenek a feje fölött. Az országnak arra van szüksége, hogy továbbra is Orbán Viktor vezesse. Ő segített legtöbbet az elmúlt 27 évben Hódmezővásárhelynek is – mutatott rá.Lázár emlékeztetett, 2002-ben körülbelül 15-20 ezer szavazat döntött arról, hogy ne Orbán Viktor, hanem Medgyessy Péter nyerjen. Ez 8 évre torpantotta meg Vásárhely fejlődését.– Gyűlöletre, értelmetlen vitákra nem lehet országot építeni, csak együttműködésre. A kampányom során nem mondtam rosszat az ellenfeleimre. Nem valakik ellen akarok politizálni, hanem az ország és a városunk jobbá tételéért dolgozom – hangsúlyozta.A miniszter kiemelte, hibátlan képviselőjelölt nincs. Úgy látja, a fideszes jelöltek a hibáikkal együtt is a legalkalmasabbak az ország vezetésére.