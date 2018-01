Lázár is aláírt Hegedűsnek

– Hogy állsz, Zolikám, az ajánlásokkal? Nyerni fogsz? – kérdezte, mikor megérkezett. Majd aláírta az ívet, és a járókelőket is erre kapacitálta. – Beálltam aktivistának, és aláírtam a támogatóívet. Biztos vagyok benne, Hegedűs Zoltán mindenki polgármestere lesz, azoknak az érdekeit is képviselni fogja majd, akik rá szavaztak, és azokét is, akik nem – mondta Lázár. Hozzátette: Hegedűs Zoltán tisztességes, nyugodt vásárhelyi ember, nála megválasztása esetén jó kezekben lesz a város. Vásárhely fejlődéséhez nyugalomra, megértésre, együttműködésre van szükség, ezt a Fidesz–KDNP jelöltje garantálhatja.