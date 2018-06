Lázár János: A Fidesz nem kezdeményezi a közgyűlés feloszlatását - Vásárhelyért dolgoznak együtt

Makó és Mártély

A Fidesz-irodán tegnap egymásnak adták a kilincset a polgármesterek. Márki-Zay Péter (Vásárhely) mellett Farkas Éva Erzsébet (Makó) és Borsos József (Mártély) is tárgyalt Lázár János országgyűlési képviselővel fogadóóráján. Mindketten az aktuális, már folyamatban lévő, vagy a közeljövőben várható fejlesztésekről egyeztettek vele.

Majdnem 1,5 órán át tárgyalt tegnap Lázár János országgyűlési képviselő és Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere, előbbi fogadóóráján a vásárhelyi Fidesz-irodában. – Beszéltünk a város ügyeiről, a jelen és a jövő lehetőségeiről – közölte Lázár, mikor a városvezetővel kilépett az irodából. Hozzáfűzte: a jövőben rendszeresen találkoznak, egyeztetnek.– A jelenleg folyamatban lévő és biztosan megvalósuló beruházások mellett elmondtam a képviselőnek saját javaslataimat is, amelyek beépíthetők lennének a város stratégiai fejlesztései közé – mondta Márki-Zay Péter. Hozzátette: Lázár János azt kezdeményezte, hogy a közgyűlések előtt egyeztessenek a helyi képviselőkkel a napirendekről, hogy az arról szóló vita ne nyújtsa szinte végtelenül hosszúra az ülést. – Ezt magam is támogatom, javítani kell a munkakapcsolatot a Fidesz képviselőivel – közölte.– Április nyolcadika óta az országos politikában nem vagyok aktív, de találkozom a pártok politikusaival, polgármester-kollégákkal. A jövő héten például Makóra látogatok Farkas Éva Erzsébet polgármesterhez és stábjához, Szentesen és Szegeden már jártam – mondta Márki-Zay Péter. – Nem fontolgatom a lemondásomat – közölte egy kérdésre válaszolva. Lázár János rögtön reagált: – Én sem! Hozzátette: a Fidesz–KDNP nem kezdeményezi a közgyűlés feloszlatását, ami időközi választás kiírását eredményezné. Ez senkinek sem érdeke. – A lényeg: a képviselők, Márki-Zay Péter és én együtt dolgozzunk a városért. Vásárhely további fejlődéséért mindent meg kell tenni, megtalálva az együttműködés lehetőségeit, pontjait. A kialakult éles, kényes politikai helyzetben ezt nehéz lesz biztosítani, de mindent meg kell tenni érte. A 2019-es helyhatósági választási kampány ne most folytatódjon, hanem majd jövő ősszel – jelentette ki.Lázár János folytatta fogadóóráját: legalább 30-an vártak arra, hogy beszélhessenek vele. Az ajtón kilépő Márki-Zay Pétert pedig megállították az emberek, kérdeztek, tanácsot kértek. A sajtó is kihasználta a kínálkozó lehetőséget. Kérdésre válaszolva elmondta: a Belügyminisztériumnak elszámolási hibák miatt – 2011-es, 2012-es és 2013-as számlákkal kapcsolatban – visszafizetendő 1 milliárd forinttal kapcsolatban Lázár azt tanácsolta, kérje az akkori címzetes főjegyző és aljegyző segítségét.