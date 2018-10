Lázár János a nemzeti vagyon ékköveként szeretné látni a Ménesbirtokot - Mintagazdasággá válhat Mezőhegyes

– A nemzeti vagyonról szóló törvény szeptemberi módosítása felhatalmazza a kormányt arra, hogy az állami vagyonért felelős miniszteren kívül is megbízhasson az állami cégekben tulajdonosi joggyakorlóként személyeket. Miniszterelnök úr néhány hete arra kért, hogy ezt a munkát Mezőhegyesen vállaljam el. A felkérésnek eleget téve jöttem ma Mezőhegyesre. Ez az első napom mint tulajdonos a Ménesbirtoknál – mondta a pénteken, Mezőhegyesen megtartott sajtótájékoztatón Lázár János.



Mint ismeretes, az állam az 1794-ben alapított, 2004-ben privatizált Ménesbirtokot 2016-ban visszavásárolta állami tulajdonba. A Ménesbirtokból és az Állami Ménes Kft.-ből megalapították a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t. A cég 8500 hektár szántón és 1500 hektár erdővel gazdálkodik. Ezzel Magyarország 10 legnagyobb agrárvállalkozása közé tartozik.



– Ez a nemzeti kincs az idők végezetéig állami tulajdonban marad, a gazdálkodása feltételei biztosítottak – emelte ki a politikus.



Lázár János arról is beszélt: a kormány elvárása, hogy a Ménesbirtok 5 éven belül Magyarország legjobb agrárvállalkozása, 10 éven belül pedig Európa egyik legjobb mezőgazdasági cége legyen. A zrt. 500 dolgozónak biztosít munkát. A Ménesbirtok feladatai közé tartozik Mezőhegyes segítése is.



– Ha a munkámat jól végzem, a mezőhegyesi cég mintagazdasággá válhat. Mintát kell mutatni arra, hogy az állam jó gazdája lehet a rábízott vagyonnak. Az az elvárás Mezőhegyessel szemben, hogy a gazdák is mintaként tekintsenek rá. Arra törekszünk, hogy rangot, megtiszteltetést jelentsen itt dolgozni, hogy a magyar agráriumban jellemző átlagnál jobban keressenek a munkatársak – tette hozzá.



Lázár János hangsúlyozta, a Ménesbirtok a városért is felelősséget vállal. Beszélt arról is, hogy a zrt.-hez tartozó mezőgazdasági szakgimnáziumot szeretnék az ország legjobbjává fejleszteni. A lovasszakember-képzés különösen fontos, a három ménes – nóniusz, gidrán és furioso – miatt.



Elhangzott, a cég számláján jelenleg 14,6 milliárd forint található. Ebből egy tárolásra, szárításra, feldolgozásra alkalmas ipartelepet és egy 1200 tehén tartására alkalmas telepet építenek, valamint 1,6 milliárd forintból gépbeszerzést is végrehajtanak. A jövőben pedig komoly öntözésfejlesztést terveznek.