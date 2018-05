Lázár János és Márki-Zay Péter: békejobb és együttműködési szándék

Békés kiállás

Csaknem 300-an gyűltek össze a Kossuth téren a vásárhelyi városháza előtti demonstráción, amelyet a szervezők Márki-Zay Péter polgármester melletti békés kiállásnak szántak. De a transzparensek Lázár János ellen is szóltak. Az eseményen az egykori szegedi professzor, Zoltán Örs Tamás beszélt.

– Nem a tapsért jöttem, dolgozni szeretnék Vásárhelyért – jelentette ki a keddi vásárhelyi közgyűlésen Lázár János , a térség országgyűlési képviselője. Arra reagált, megérkezését szimpatizánsai tapssal fogadták. Éppen a zárszámadási rendelet tárgyalása közben érkezett, és kezet fogott Márki-Zay Péter polgármesterrel. Később kiderült, ez mindkettőjük részéről békejobb és az együttműködési szándék jele.Lázár azt mondta: segíteni szeretne a választókerületéhez tartozó minden településnek megvalósítani közeli és 10–20 éves távlatokba tekintő terveit. Arra kérte a vásárhelyi képviselőket, ezt tárgyalják meg, hogy a parlamentben segíthessen megvalósulásukban. Az összefogást, az együttműködést két szakaszra osztotta: az egyik 2019 őszéig, az önkormányzati választásokig, a másik 2022-ig, parlamenti mandátumának lejártáig tart.– Vásárhely a vásárhelyieké! Ezért nem akarom a pesti politikai ügyeket idehozni, számomra a város problémái a fontosak. Nehéz helyzetben van mindkét fél: a polgármesternek nincs többsége, és nem a közgyűlési többségnek van polgármestere, 2002-ben magam is hasonló helyzetben voltam. Az a lényeg, hogy fontosabb legyen a város fejlődése, mint az ellenfél legyőzése. A széthúzás a legdrágább, és Vásárhely gyenge ahhoz, hogy ezt elviselje. Úgy látom, jelenleg nem béke, hanem békeharc van a városban, viszont fejlődni, eredményeket elérni, a jövőt építeni csakis nyugalomban, békességben lehet. Hódmezővásárhelyért akarok dolgozni, mert számomra az az első! – közölte Lázár János.Márki-Zay Péter polgármester úgy reagált: nyitott az együttműködésre, és számít a képviselő munkájára, mert sokat segíthet Vásárhelynek. A közgyűlés szünetében időpontokat egyeztettek az újabb találkozókra.Lázár János beszéde előtt szócsata alakult ki, amelyet főként a hozzászólási lehetőséget kérő és kapó Szabó Margit olykor személyeskedő mondatai indukáltak. Olyan kijelentéseket tett, hogy a jelenlegi hatalom mint egy rosszindulatú tályogot távolította el testéből Lázárt, aki görbe derekú emberek hátán kapaszkodott fel. Ezt Márki-Zay szimpatizánsai tapssal, ovációval, pfujolással jutalmazták annak ellenére, hogy a polgármester többször is megkérte a jelenlévőket: fegyelmezetten, provokáció, rendzavarás nélkül, a hangos tetszésnyilvánítást mellőzve hallgassák végig a felszólalókat. Benkő Zsolt (Fidesz–KDNP) azt mondta, hogy Márki-Zay Péter cirkuszi porondmesternek bevált, polgármesternek nem. Cseri Tamás (Fidesz–KDNP) pedig arra kérte Kis Andrea alpolgármestert, hogy a Zuschlag-ügyben tett ügyészségi vallomását hozza nyilvánosságra. A belső ellenőrzés eredményeiről is kialakult vita, emellett vizsgálóbizottságot alakítottak, hogy kiderüljön, mi az oka a városházi dolgozók felmondásának.