Lázár János választ kapott a székkutasi gazdák panaszára - A nemzeti park figyeli a varjak mozgását

Vetési varjak Székkutas határában. A minisztérium inkább a riasztás hatékonyságát erősítené, mint gyérítené a védett madarakat. Fotó: Kovács Erika

Választ kapott Lázár János Nagy István agrárminisztertől. Az országgyűlési képviselő a székkutasi gazdák panasza miatt fordult a mezőgazdasági tárca vezetőjéhez. A gazdáknak az elmúlt két évben hatalmas károkat okoztak a vetési varjak (2018. augusztus 31.: Idén is megették a székkutasi határban a haszon nagy részét a rocker madarak – Varjúkárok miatt intézkedik Lázár János).Mint arról lapunk több alkalommal is beszámolt, Székkutas külterületén nagy létszámú varjúcsapat dézsmálja a napraforgót és a kukoricát. A Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság és a kardoskúti önkormányzat „Lakhatási támogatás vetési varjaknak optimális élőhelyükön" címmel indított programot. A cél az volt, hogy a fokozottan védett kékvércsék száma szaporodjon. A kékvércsék ugyanis a varjak fészkét használják költéskor. A program mellékszálaként a vetési varjak is megsokasodtak a térségben.Míg 1980-ban 250 ezer pár vetési varjú fészkelt Magyarországon, ez a szám a fegyveres irtás és mérgezés miatt két évtized alatt a tizedére csökkent. Ezért is nyilvánították védetté a fajt.Nagy István agrárminiszter azt írta a Lázár Jánosnak címzett levelében, meggyőződése, hogy a vetési varjak miatti konfliktus a madarak gyérítése nélkül is lényegesen csökkenthető. A vetési varjak, amellett, hogy dézsmálják a termést, költési és fiókanevelési időszakban rengeteg kártevőt pusztítanak a földeken, ami a termelők szempontjából hasznos.Az agrárminiszter leveléből kiderült, a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság (KMNPI) munkatársai, a 2017-es év tapasztalatai alapján, a kukorica és a napraforgó vetése előtti időszakban személyesen egyeztettek a gazdálkodókkal. A termelők egy részének már az előző évről volt riasztási engedélye. Akiknek nem, soron kívül megkaphatták a kormányhivataltól.A vetési varjú költési időszaka után 300–1000 varjú mozgott kisebb-nagyobb csapatokban Székkutas és Kardoskút térségében. A KMNPI munkatársai folyamatosan monitorozták a varjak mozgását. Figyelemmel kísérték a térségben lévő két telep állományát is. Az egyikben 190, a másikban 161 pár vetési varjú élt.Idén kukorica miatt senki, a napraforgó dézsmálása miatt viszont 2 gazda tett kárbejelentést, míg tavaly 10-12 gazda jelezte a problémát.A monitorozás azt is megállapította, hogy a varjak elsősorban a gyepeket, frissen tárcsázott szántóföldeket részesítették előnyben, a napraforgóra alkalmilag jártak.Az agrárminiszter a levélben leírta, további szoros együttműködésre utasította a KMNPI-t a gazdálkodókkal. A termelőknek azt javasolta, használják ki a riasztási lehetőségek teljes spektrumát.Nagy István a tájegységi fővadászt arra utasította, hogy működjön együtt a KMNPI-vel a lőfegyveres riasztásban. Elrendelte, hogy a nemzeti park igazgatósága továbbra is monitorozza a vetésivarjú-állományt, illetve a riasztási módszerek hatékonyságát.Az Agrárminisztérium azt is megvizsgálja, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében, hosszú távú célként, lehetne-e támogatni a vetésivarjú-telepek környezetében folyó gazdálkodást, például a termelők kockázatközösségét, amelyben az érintettek közös káralapot hoznának létre a Vidékfejlesztési Program támogatásával.