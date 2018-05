Lázár: Öreg-Kishomok jellegét érdemes lenne megtartani

Hegedűs Zoltán önkormányzati képviselő és Saja Mária egyesületi elnök a jubileumi rendezvény megnyitóján.

Kötődöm, nem is akárhogyan Öreg-Kishomokhoz – mondta Hegedűs Zoltán önkormányzati képviselő a szombaton megtartott jubileumi ünnepségen.– Gyermekkoromban a szüleimmel ott volt kertünk. Jó közösség alakult ki. Az egyesület az összefogás motorjává vált. Egy idő után már nemcsak kertben gondolkoztak az emberek, hanem fejlesztésekben is. A közösség erejét mindig az mutatja, együtt mire jutnak. Az öreg-kishomokiak nagyon szép eredményeket értek el. A kiskertekből egy új városrész született – fogalmazott a képviselő.A jubileum alkalmából jelent meg a Saja Mária és Varga-Tóth Bálint által jegyzett Városrész született II. című képeskönyv, ami az Öreg-Kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete 2013–2018 közötti életét, valamint a városrészben történt fejlesztéseket mutatja be.A rendezvényen részt vett Lázár János országgyűlési képviselő is.– Azok az egyesületek, összetartó csoportok működnek jól, ahol sikerül kiválasztani egy olyan vezetőt, aki képes összehangolni a gondolatokat, a széthúzást pedig áthidalni. Örülök, hogy annak idején várospolitikai céljaink érdekében sikerült megnyerni Saja Máriát, hogy vezesse ezt a közösséget, és civilként támogassa a város azon törekvését, hogy Szeged irányába is fejlődjünk – mondta a képviselő.Lázár János kiemelte, azért sikerült az elmúlt több mint egy évtizedben az öreg-kishomoki kerttulajdonosokat egyben tartani, mert közös volt a cél.– Szeretném megköszönni azoknak a kerttulajdonosoknak, akik az elmúlt 20 évben anyagi áldozatot vállaltak annak érdekében, hogy Öreg-Kishomok változzon, fejlődjön. Az életfeltételek javulásához mindenkinek invesztálnia kellett gazdasági vagy fizikai erőt. A kerttulajdonosok valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy Öreg-Kishomok városrésszé váljon – tette hozzá.Lázár János kitért rá, a városrész lakóival beszélve azt szűrte le, hogy mindenki szeretné megtartani Öreg-Kishomok jelenlegi jellegét.– Kár volna engedni, hogy túlnépesedjen, túlzottan beépítsék. Megfontoltan kell előrehaladni. Az életfeltételek azért jobbak ebben a városrészben, mert kevesebben laknak, zöldebb. Fontos, hogy ez az irány megmaradjon – fogalmazott Lázár János.Hegedűs Zoltán önkormányzati képviselő és Saja Mária egyesületi elnök a jubileumi rendezvény megnyitóján.