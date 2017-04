Lázár szerint a tramtrain ügye róla is szól - exkluzív interjú

10 pont a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak



1. Tisztázza az NFM, hogy támogatja-e a projektet.

2. Tisztázza az NFM, hogy mi okozza a beruházás ilyen jelentős mértékű emelkedését!

3. Tisztázza az NFM az árkülönbség okát!

4. Tisztázza az NFM, mennyibe kerül végül a beruházás!

5. Tisztázza az NFM, mennyi európai uniós és mennyi hazai forrással számolnak!

6. Tisztázza az NFM, miért nincs még mindig támogatási szerződés!

7. Tisztázza az NFM Brüsszel hozzáállását a beruházáshoz!

8. Tisztázza az NFM a Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK) és a Magyar Államvasutak (MÁV) viszonyát a beruházáshoz!

9. Tisztázza az NFM, miért maradt el a három megyei jogú várost és két megyét összekötő, Szeged–Hódmezővásárhely–Békéscsaba–Gyula vasútvonal villamosítása!

10. Tisztázza az NFM, hogy 10 év alatt miért nem sikerült jól előkészíteni a projektet!

Visszautasítottuk, amit rólunk állított



Lázár János hétfőn este adott ki egy közleményt, amiben akkor kérte a kormányt, ezekkel a feltételekkel ne támogassa a tramtraint. Erről lapunkban is beszámoltunk. Közleményét azzal zárta: „Sajnáljuk, hogy voltak, akik a közlekedési szakma képviselőjeként ellenezték a beruházást, vagy a Délmagyarország nevű napilap munkatársaként dolgoztak azon, hogy bebizonyítsák: Hódmezővásárhely nem érdemli meg a fejlődést." A Délmagyarországot kiadó Lapcom Zrt. kedden közleményben utasította vissza Lázár szavait , amelyekkel a „beruházás esetleges meghiúsulása miatti felelősséget a Délmagyarországra és annak munkatársára hárítja". Lapunk ahogy eddig, ezután is kiemelten és tényszerűen foglalkozik a projekttel, és saját eszközeivel „utánajár, miért siklott ki a projekt, ki és miért hibázott, és van-e még esély a projekt megmentésére".

– Ott is az volt a kérdés, ami most: fejleszteni kell, de milyen áron? A tramtrain Szeged ötlete volt, tőle vette át Vásárhely. Az első tanulmányt is Szeged készíttette. Nyolcévnyi munka végén állt össze a megvalósíthatósági tanulmány Vásárhelyen, amely a teljes költséget 23,5 milliárd forintban határozta meg. Ez az az összeg, amelynél a beruházás biztosan megtérül. Hódmezővásárhely másfél éve mindent átadott a magyar államnak, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnek, a MÁV-nak és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak.– A kérdés az, hogy az akkori, teljes beruházásra vonatkozó 23 milliárd forintból hogyan lett mára 48,5 milliárd. Tavaly májusban az NFM tett egy előterjesztést a kormánynak, és abban az állt, hogy 13,2 milliárd lesz a pálya-korszerűsítés, és 10 milliárd a járműbeszerzés. Ugyanez a fejlesztési minisztérium idén márciusban 32,5 milliárdos pályaépítésre és 16 milliárdba kerülő szerelvényekre tett javaslatot. Tavaly év végén a kormány hozott egy rendeletet, ami azt mondja, hogy 15 százalékos árkülönbségig az érintett minisztérium dönt, 15 és 30 százalék között a gazdasági tárca, a fölött pedig a kormány nem valósítja meg a beruházást. A fejlesztés igénye nem írhatja fölül a józan gondolkodást. Tíz kérdést írtam össze a fejlesztési minisztériumnak (lásd egyik keretes írásunkat – a szerk.), amelyből az első, hogy egyáltalán támogatják-e ezt a beruházást. Egyszer azt mondják, hogy kevés lesz az utas, nem térül meg, 2017 márciusában viszont javasolják, hogy költsünk el rá 48 milliárdot.– A fejlesztési minisztérium nem ért velem egyet. Az összegre feltett kérdésemre azt mondják, a közbeszerzés szabályos volt. De ez nem válasz.– Meglepne, de várjuk ki. A városnak az az érdeke, magam is azt szeretném, hogy a tramtrain megvalósuljon. De a teljes összeget nem tudom elfogadni.– Ilyen áron nem. Nem presztízsberuházást szeretnénk, hanem reálisat. Át kell gondolni, újra kell tervezni. Ez egy-másfél éves késést jelenthet.– A kormány nem enged meg akármit, és a szabályokat mindenkinek be kell tartania. Nekem hódmezővásárhelyi polgárként sem elfogadható, hogy egy év alatt ennyivel drágább lesz valami. Ez szimbolikus ügy, a kormánynak nemet kell mondania a túlárazásokra.– Ennek a folyamatnak véget kell vetni. Hozzáteszem, ha az eredeti terveinknél korábban, az idő szorításában vállalkozunk egy világbajnokság megrendezésére, tudnunk kell, hogy többletkiadásokkal járhat. Gyorsan kell építkezni, ez pedig többe kerül. Ilyen esetben a kormány hozhat egyedi döntést, de ebből nem lehet rendszert csinálni.– Nem. Arról tájékoztattak csak, hogy pénzügyi gondok lehetnek, és hogy emelkedett a keret. De azt már akkor is jeleztem, hogy a beruházás költségei nagyon megemelkedtek, ezek csak keretszámok lehetnek, a cél, hogy ennél jóval kevesebből épüljön meg. A konkrét összeget a Délmagyarországban olvastam szombaton. Az eredményhirdetés és a cikk megjelenése közt engem senki nem keresett, hogy itt valóban komoly gondok vannak.– Az egész beruházás szükségességéről folyt egy vita, döntően a Délmagyarország hasábjain, ahol én tapasztaltam némi elfogultságot. A Délmagyarnak van egy ellenzéki attitűdje...– Jó, akkor nevezzük kormánykritikusnak vagy városvezetés-kritikusnak, Hódmezővásárhelyen biztosan. A közleményemre adott válaszukban azt írták: utánajárnak, hogy mi történt, nekem is pontosan ez a célom.– Az az érzésem, hogy voltak, akik úgy gondolták, hogy „a projekt ugyan nem áll meg a saját lábán, de Lázár miatt megcsináljuk. Majd eladjuk Lázár nevével a költségvetésnek". Az NFM közleményének az a legvérlázítóbb része, hogy ha nem fizeti ki az Unió, kifizetheti az állam. Ezt nem tudom elfogadni. Szerintem nem fordítottak rá elég figyelmet, mondván, úgyis meglesz rá a pénz.– Van ilyen tervem. Létezik egy határ, amit nem lehet átlépni. Senkinek sem. Ha én nem léphetem át, akkor más se. Ezt tekinthetjük üzenetnek is, minden irányba.